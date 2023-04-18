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Vali Aksoy, öğrencilerle iftarda buluştu

Vali Aksoy, öğrencilerle iftarda buluştu

Yerel Haberler

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar sofrasında buluştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, KYK yurdunda kalan öğrencilerle iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kalan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy iftar yemeğinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy son olarak Işıklı Mahallesi'ndeki Berrin Menderes Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Akşam ezanının ardından oruçlarını açan Vali Aksoy ve öğrenciler, yemeğin ardından çay içerek sohbet etti. Vali Aksoy, öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek iyi bayramlar diledi.

İftar programına, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile eşi Hülya Aksoy, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Müftüsü Hasan Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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