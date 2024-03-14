Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Polis Memuru Fırat Der İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevli olan ve geçirildiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu araç Cizre- Nusaybin kara yolunda karavan ile çarpışma sonucu kaza meydana gelmişti. Kazada yaralanan polis memuru Fırat Der, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada, 2'si polis 3 kişi de yaralanmıştı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinde paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Görevde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan kahraman polisimiz Fırat Der'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı Cennet olsun." - ESKİŞEHİR