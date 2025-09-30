Vali Aksoy'dan şehitler için taziye mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Aksaray'da gerçekleşen trafik kazası sonucunda şehit olan 2 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucunda şehit oldu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehitler için taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR