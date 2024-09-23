Eskişehir Valisi'nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay İçin Taziye Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, teröristlerle çatışırken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için bir taziye mesajı yayımlayarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Pençe-Kilit 2 Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın (23) şehit oldu. Muş'un merkeze bağlı Sungu Beldesi'nde şehit haberi aileye askeri yetkililer tarafından iletilirken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Pençe Kilit 2 bölgesinde şehit olan P. Söz. Er Maşallah Abakay'ın şehadet haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Sungu Beldesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR