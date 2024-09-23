Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Valisi'nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay İçin Taziye Mesajı

Eskişehir Valisi'nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay İçin Taziye Mesajı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit 2 Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle çatışırken şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy, mesajında şehidin ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileyerek, Abakay'ın şehadet haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Şehidin cenazesi, Sungu Beldesi'nde yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, teröristlerle çatışırken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için bir taziye mesajı yayımlayarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Pençe-Kilit 2 Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın (23) şehit oldu. Muş'un merkeze bağlı Sungu Beldesi'nde şehit haberi aileye askeri yetkililer tarafından iletilirken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Pençe Kilit 2 bölgesinde şehit olan P. Söz. Er Maşallah Abakay'ın şehadet haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Sungu Beldesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Piyade Yerel

Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024? Üniversitelerin akademik takvimi açıklandı mı? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müsavat Dervişoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? Güzel Aşklar Diyarı dizisi nerede çekiliyor? Güzel Aşklar Diyarı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül Başak mı Terazi mi? AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });