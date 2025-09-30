Haberler

Vali Aksoy'dan İzmir'de şehit olan polis memuru için taziye mesajı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir'de karakola düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve bugün hastanede şehit olan Polis Memuru Ömer Amilağ için taziye mesajı yayımladı.

Olay, 8 Eylül 2025 tarihinde İzmir'de meydana geldi. Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 16 yaşındaki saldırganın düzenlediği silahlı saldırı sonucunda, 2 polis memuru şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan ve o günden beri yoğun bakımda tedavi gören Polis Memuru Ömer Amilağ, doktorların tüm çabalarına rağmen 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit için bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "Düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve bugün hastanede şehit olan Polis Memuru Ömer Amilağ'a Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
