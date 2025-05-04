Vali Aksoy'dan Hıdırellez Mesajı: Sağlık ve Huzur Diliyorum

Vali Hüseyin Aksoy, Hıdırellez Günü'nü kutlayarak sağlık ve huzur diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kutlanan Hıdırellez Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hıdırellez, birçok kültürde yüzyıllardır kutlanan ve Mezopotamya ile Orta Asya'ya kadar uzanan köklü bir gelenek olarak, nesiller boyunca aktarılması gereken önemli kültürel emanetlerimizden biri olarak kabul ediliyor.

"Hıdırellez Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum"

Vali Aksoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok kültürde yüzyıllardır kutlana gelen Hıdırellez, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Geçmişi, Mezopotamya ve Orta Asya'ya kadar uzanan bu köklü gelenek, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel emanetlerimizdendir. İlimizde, Yunus Emre'yi anma etkinlikleri ile birlikte kutlanan Hıdırellez'in, ülkemizin yanı sıra, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada da barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere vesile olması dileğiyle, tüm Eskişehirlilerin 'Hıdırellez Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum." - ESKİŞEHİR