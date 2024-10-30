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Vali Aksoy'dan Başsavcı Karakülah'a iade-i ziyaret

Vali Aksoy'dan Başsavcı Karakülah'a iade-i ziyaret
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Üzeyir Karakülah'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve iyi niyet mesajları paylaştı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a iade-i ziyarette bulundu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Aksoy, Başsavcı Karakülah'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İyi niyet dilekleri için Hüseyin Aksoy'a teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah ise Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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