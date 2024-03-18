Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için mesaj yayımladı

Bu yıl 109. yıldönümünü kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Tarih boyunca bağımsız ve özgür yasayan Türk Milleti her zaman yurdunu canından üstün bilmiş, yurt sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutmuştur" diyen Vali Aksoy'un mesajı ise şu şekilde;

"Bugün şanlı tarihimize altın harflerle islenen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünü kutluyoruz. Bu gurur gününde fedakarlık ve feragat timsali şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle tarih boyunca şanlı zaferler kazanmıştır. Tarih boyunca bağımsız ve özgür yasayan Türk Milleti her zaman yurdunu canından üstün bilmiş, yurt sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutmuştur. Çanakkale Zaferi sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağımızdır. Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin 109 sene önce yazılan o büyük destani daima gururla hatırlıyoruz." - ESKİŞEHİR