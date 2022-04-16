Vali Aksoy Aydın Şehir Hastanesi alanında incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak inşaatta çalışan işçilerle iftar programında bir araya geldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Şevketiye Mahallesi'nde 140 bin metrekare alanda yapım çalışmaları devam eden Aydın Şehir Hastanesi alanında incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Sayın Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve hizmet başkanlarının da yer aldığı ziyarette Vali Aksoy, inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonunda Vali Aksoy ile İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Aydın Şehir Hastanesi İnşaatında çalışan işçiler ile iftar programında bir araya geldi. - AYDIN