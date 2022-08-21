Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Akbıyık, Ümit ailesinin düğün töreninde halay çekti

Vali Akbıyık, Ümit ailesinin düğün töreninde halay çekti

Yerel Haberler

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fatoş ve Fatih Ümit çiftinin düğün törenine katılarak davetlilerle birlikte halay çekti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fatoş ve Fatih Ümit çiftinin düğün törenine katılarak davetlilerle birlikte halay çekti.

Hakkarili iş insanı Fatih Ümit ve Fatoş Kahraman çifti için Merzan Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde görkemli bir düğün töreni yapıldı. Düğün törenine Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, aşiret liderleri, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, esnaf, STK temsilcileri ve binlerce davetli katıldı.

Damadın amcası Engin Ümit, sağdıç iş insanı Sinan Ümit tarafından davetliler tek tek karşılandı. Damada takı takarak ömür boyu mutluluklar dileyen Vali Akbıyık, bir süre davetlilerle sohbet etti.

Vali Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, damat ve davetlilerle birlikte kol kola girerek halay çektiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Fatih Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title