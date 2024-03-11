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Muğla Valisi İdris Akbıyık, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü için mesaj yayımladı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Akbıyık mesajında, İstiklal Marşı'nın Türklüğün büyüklüğünü ve milli değerlerini temsil ettiğini vurgulayarak, Mehmet Akif Ersoy'un bu güçlü şiiri millete armağan ettiğini belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Bugün; Türklüğün büyüklüğünü ve şahsiyetini kuvvetlendiren, milli ve manevi değerlerini hayatı ve sanatıyla birleştiren, istiklal şairimiz, bağımsızlık şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, köklerini mazideki milli şuur ve ruha dayalı olarak kaleme aldığı İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Yazıldığı o buhranlı dönemlerde milletimizin içinde bulunduğu Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisini dile getiren İstiklal Marşımızın anlam ve önemi, nazım gücü ve etkisi, Akif'in yetenek ve birikimi kadar Kurtuluş Savaşıyla bütünleşmiş yaşanmışlıklarıyla da yakından ilgilidir. Hayatını ve sanatını milletine adayan Mehmet Akif, Türk ulusuna ait olduğunu belirttiği, Türk milletinin ortak ruhunu temsil ettiği inancıyla Türk ulusuna ve 'Kahraman ordumuza' armağan ettiği şiiri ile ilgili: "O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir fecayi karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur." ifadelerini kullanmıştır. Bizi biz yapan, Türklük ülküsünü oluşturan değerlerin bir birlik oluşturduğu edebi güzelliğin ve fikri bilincin şaheseri olan, kahraman bir ordu ve millete seslenişle yazılan bu güçlü nutku şanlı ay yıldızlı bayrağımız altında hürriyet ve bağımsızlık ruhuyla Milletimiz var oldukça gurur, heyecan ve coşkuyla sonsuza dek okumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıldönümünü tekrar kutluyor, öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akif Ersoy İdris Akbıyık Edebiyat Kültür Yerel Haberler

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