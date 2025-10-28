Haberler

Vali Akbıyık'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, aziz milletimizin bağımsızlık, birlik ve beraberlik iradesinin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet; milletimizin ortak değeri, geleceğimizin teminatıdır.

102 yıldır olduğu gibi bugün de ülkemiz; demokrasisi, hukuk devleti anlayışı, ekonomik gücü, bilim ve teknoloji alanındaki hamleleriyle büyümeye, gelişmeye ve dünya sahnesindeki saygın yerini güçlendirmeye devam etmektedir. 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla; daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Aziz milletimizin her bir ferdiyle birlikte omuz omuza vererek, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, istiklalimizi kazanmak ve Cumhuriyet'imizi yüceltmek için mücadele eden tüm kahramanlarımızı, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Muğlalı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
