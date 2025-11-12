Vali Akbıyık Şehit Kuran için taziye mesajı yayımladı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Milaslı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için taziye mesajı yayımladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler arasında, Milas Ekinambarı Mahallesi'nden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın da bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Vali Akbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehadete eren kahraman Mehmetçiklerimizin arasında Milas Ekinambarı mahallemizden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın da olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Milas ilçemiz Ekinambarı mahallemizden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'a Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Milaslı ve Muğlalı hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun" - MUĞLA