Vali Akbıyık şehit aileleri ve depremzedelerin bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit aileleri ile depremzedelerin bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte askerlerin bayramını kutlayan Vali Akbıyık, merkezdeki bayram ziyaretlerini de sürdürdü. Eşi Sevim Akbıyık hanımefendi ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın evini ziyaret eden Vali Akbıyık, şehit ailesinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Daha sonra mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Vali Akbıyık, onların bayramını kutlayarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Hakkari Afife Kız Yurdu'nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret ederek, bayramını kutlayan Vali Akbıyık, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ