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Vali Akbıyık: "Kadınlara yönelik projelerimiz var"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Akbıyık: 'Kadınlara yönelik projelerimiz var'

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzlenme, Değerlendirme ve Komisyon Toplantısı' yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzlenme, Değerlendirme ve Komisyon Toplantısı' yapıldı.

Öğretmenevinde yapılan toplantıya Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, emniyet, jandarma, kadın dernekleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali İdris Akbıyık, "Bakanlığımızın kadınlara yönelik birçok projesi var. 2021-2025 kadına yönelik şiddetin önlenmesine dönük ulusal eylem planı hazırlandı. Biz de bu çerçevede Hakkari'de eylem palanı hazırladık. 3 ayda bir toplantı yapıyoruz" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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