Vali Akbıyık, hastaların bayramını kutladı - Haberler

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Vali Akbıyık, hastaların bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Akbıyık, hastaların bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Uğurcan Kara'yı ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Daha sonra Başhekim Kara ile birlikte servisleri tek tek ziyaret eden Vali Akbıyık, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bayramlarını kutladı.

Ziyaretleri sırasında çocukları da unutmayan Vali Akbıyık, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi, Hakkari, Yerel, Haberler

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