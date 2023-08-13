Vali Akbıyık: "Görevde bulunduğum süre içinde 267 şehit verildi"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, görevde bulunduğu süre içinde 267 şehit verildiğini söylerken duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Akbıyık'ın Muğla Valiliğine atanması münasebetiyle onuruna veda yemeği verildi. Hakkari Öğretmenevinde düzenlenen yemek, Memur-Sen İl Başkanı Nihat Gür'ün konuşmasıyla başladı. Şehit babası Ramazan Korkmaz, kanaat önderleri ve Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'in birer konuşma yapmasının ardından kürsüye çıkan Vali Akbıyık, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi. 5 yıllık görev süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile kentte büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını ifade eden Vali Akbıyık, görevde bulunduğu süre içinde 267 şehit verildiğini kaydetti. Bu sırada duygulanarak konuşmasına bir süre ara veren Vali Akbıyık, huzur ve güvenin sağlandığını ve bu huzuru sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yapılan konuşmalarının ardından Vali Akbıyık, davetlilerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı. - HAKKARİ