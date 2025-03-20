Vali Akbıyık, gençlerle iftar programında buluştu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli Gençlik Merkezi Genç Ofis tarafından düzenlenen iftar programına katılarak farklı illerden Muğla'ya eğitim için gelen öğrencilerle bir araya geldi.

İftar programında gençlerle sohbet eden Vali Akbıyık, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, gençlerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Dijital bağımlılığa dikkat çekti"

Konuşmasında teknoloji ve bilimin hızla geliştiğine vurgu yapan Vali Dr. İdris Akbıyık, gençlere daha fazla kitap okumalarını, çok çalışmalarını ve gelişimin gerisinde kalmamalarını tavsiye etti. Özellikle gençleri tehdit eden bağımlılıklara dikkat çeken Vali Akbıyık, şunları söyledi: "Alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı gibi dijital bağımlılık da önemli bir sorundur. Dijital bağımlılık, kitap okumanıza, sağlıklı ve kaliteli zaman geçirmenize ve gelişmenize engel olmamalıdır"

"Bir Kitap Bir İnsan" projesiyle gençler teşvik edilecek

Gençlerin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde gelişimini desteklemek amacıyla "Bir Kitap Bir İnsan" projesinin hayata geçirildiğini belirten Vali Akbıyık, Muğla'daki öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alması ve kendilerini geliştirebilmesi için çalıştıklarını ifade etti. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanlarımızın rehberliğinde, gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA