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Vali Akbıyık engellilere sandalye dağıttı

Vali Akbıyık engellilere sandalye dağıttı

Yerel Haberler

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığı girişimleriyle 3 Pedriatik Çocuk Sandalye ve 3 Yetişkin sandalyeyi engelli ailelerine teslim etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığı girişimleriyle 3 Pedriatik Çocuk Sandalye ve 3 Yetişkin sandalyeyi engelli ailelerine teslim etti.

Vali Akbıyık, Kıran Mahallesi Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Bedensel Engelliler Derneğine başvuran 6 Engelli ve ailesine teslim edilen tekerlekli sandalyeler Vali İdris Akbıyık, tarafından teslim edildi. Dernek Başkanı Mesut Keskin, yaklaşık 18 yıldır bir çok sponsor ve hayırseverlerin desteğiyle 600 adet sandalyeyi teslim ettiklerini söyledi. Keskin, "Ramazan ayında toplu gelen 6 adet sandalyeyi maddi ve manevi desteğini bizden esirgemeyen engellilerimize daima bir abi nidasıyla yaklaşan yasın Valimiz İdris Akbıyık, tarafından teslim edilmesi ricasında bulunduk. Valim bizleri kırmayarak bugün bu güzel ve anlamlı günde mutluluklarına ortak oldu" dedi.

Vali Akbıyık, bu organizasyonda emeği gecen Dernek Başkanı Mesut Keskin'e ve dernek gönüllülerine teşekkür ettikten sonra bir süre Engelliler ve aileleriyle sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Vali Akbıyık, engellilerle hatıra fotoğrafı çekerek dernekten ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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