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Vali Akbıyık çocukların TOGG talebini geri çevirmedi

Vali Akbıyık çocukların TOGG talebini geri çevirmedi
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG toplumun her kesimden beğeni alırken, 2024 yılında en fazla satış yapan elektrikli otomobil sınıfında açık ara liderliğini sürdürdü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG toplumun her kesimden beğeni alırken, 2024 yılında en fazla satış yapan elektrikli otomobil sınıfında açık ara liderliğini sürdürdü.

Piyasa çıkmasının hemen ardından tüm toplum tarafından merak edilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u merak eden Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin bu talebini Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık geri çevirmedi.

Çocukların isteğini geri çevirmeyen Vali Dr. İdris Akbıyık, makam aracını okula gönderdi. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u deneyimleyen öğrenciler için heyecan, gurur ve sevinç bir arada yaşandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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