Vali Akbıyık alkışlarla Muğla'ya uğurlandı

Muğla iline atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, alkışlarla uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla'ya atanan, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, valilik köşkünün önüne toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla Muğla iline uğurlandı. Yaklaşık 5 yıldır Hakkari'de görev yapan Vali Akbıyık, köşkün önüne toplanan kanaat önderleri, STK temsilcileri ve kurum amirleri ile tek tek vedalaştı. Kente ilk geldiğinde bu kadar derin bağlar kurabileceğini tahmin etmediğini belirten Akbıyık, "Cennet vatanımızın her karış toprağı şüphesiz ki kutsaldır ve her birimize büyük bir titizlikle korumak üzere emanettir. Valilik ve devamında Belediye Başkan Vekili olarak, Hakkari'mizde benden önceki kıymetli meslektaşlarımdan devraldığım bu emanete 'halka hizmet hakka hizmettir' ve 'yaratılanı sev yaratandan ötürü' düsturlarını benimseyerek Hakkari'ye hizmet etmeye çalıştım" dedi. - HAKKARİ