Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı - Haberler

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Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açarak çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açarak çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Akbıyık, Bulak Mahallesi'nde ikamet eden 5 nüfuslu Muammer Engin Akın isimli vatandaşın evine konuk oldu. Sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği aileyle birlikte iftar yaparak sorun ve taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Akbıyık, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Vali Akbıyık'a Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu'da eşlik etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı

Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı

Vali Akbıyık, Akın ailesinin evinde iftarını açtı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari, Yerel, Haberler

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