Vali Ahmet Karakaya, Tatvan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri üzerinde durdu. Vali, devletin tatvanın kalkınması için destek vereceğini vurguladı.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan ilçesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını yerinde dinledi.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan ilçesine gelerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Karayakaya, gerçekleştirdiği ziyaretinde esnafın taleplerini alırken, vatandaşlarla da sohbet ederek ilçede yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Ziyaret sırasında Tatvan halkının sıcak karşılamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Ahmet Karakaya, devletin bölgenin kalkınması için her türlü desteği sağladığını ve Tatvan'ın gelişimi için yatırımların süreceğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek bizim en önemli görevimiz. Tatvan'ın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS