Vahit Alkır, ERKON Kültür Buluşmaları'nda Hemşehrilerine Unutulmaz Anlar Yaşattı
Erzurum Konfederasyonu tarafından düzenlenen Kültür Buluşmaları etkinliğinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır, babası Raci Alkır'a ait eserlerle katılımcılara duygusal anlar yaşattı.
Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Kültür Buluşmaları etkinliğinde sahne alan THM sanatçısı Vahit Alkır, hemşehrilerine unutulmaz anlar yaşattı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır sahnede babası Türkü Paşa Raci Alkır'a ait tatyan örnekleriyle davetlileri hem coşturdu hem duygulandırdı.
Hemşehrilerinin yoğun ilgi gösterdiği Alkır, sahne performansıyla beğeni topladı. - ERZURUM