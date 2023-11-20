Vahap Seçer, Uluslararası Tarsus Festivali'nin Son Gününde de Coşkuya Ortak Oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dolu dolu geçen 2. Uluslararası Tarsus Festivali’nin son gününde de Tarsus’taki coşkuya ortak oldu. Seçer, ilk olarak üretici kadın stantlarını ziyaret etti ve ardından Tarsus Müzesi’nde Tuluhan Tekelioğlu’nun moderatörlüğünde, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve sanatçı Derya Baykal’ın konuşmacı olarak yer aldığı ‘Kadına Dair’ isimli söyleşiye katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dolu dolu geçen 2. Uluslararası Tarsus Festivali'nin son gününde de Tarsus'taki coşkuya ortak oldu. Seçer, ilk olarak üretici kadın stantlarını ziyaret etti ve ardından Tarsus Müzesi'nde Tuluhan Tekelioğlu'nun moderatörlüğünde, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve sanatçı Derya Baykal'ın konuşmacı olarak yer aldığı 'Kadına Dair' isimli söyleşiye katıldı.

Başkan Seçer'e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile daire başkanları eşlik etti.

Söyleşide Tuluhan Tekelioğlu, 2015'te çektiği Yeni Hayat belgeselinden söz ederek, kadının üretkenliğine vurgu yaptı ve 'kadın kadının gücüdür' dedi. Kadına dair her şeyin konuşulduğu söyleşide, Derya Baykal, Tarsus'u çok beğendiğini ifade ederken, Meral Seçer ve Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti. Baykal, Tarsusluların çok sıcak bir toplum olduğunu ifade ederek, katılımcılara, "İyi ki varsınız. İyi ki buradayız" dedi. Kooperatiflerle iş birliğinin de önemine değinen Baykal, katılımcılara Mersin'de Meral Seçer ile iş birliği yapmalarını önerdi. Baykal, yapılan işte fark yaratmanın da kadınları bir adım öne geçireceğini söyledi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de böyle güzel bir ortamda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mersin kadınlarının çok güçlü ve üretken olduğunu ifade eden Meral Seçer, kadınların ayakta durması ve söz sahibi olması için üretmesi gerektiğini ifade etti. Kooperatif olarak da kadınlarla iş birliği yaptıklarının altını çizen Meral Seçer, 4 bine yakın kadın ile birlikte iş birlikleri yaptıklarından bahsetti.

BAŞKAN SEÇER: "DOLU DOLU VE DEĞERLİ BİLGİLER ALDIK"

Başkan Seçer söyleşi sonunda Meral Seçer, Tuluhan Tekelioğlu ve Derya Baykal'a hediye ve çiçeklerini takdim etti. Seçer, söyleşinin çok keyifli olduğunu belirterek, "Ben de ilgiyle izledim. Deneyim başka bir şey. Meral hanımla öncesinde konuşurken söyleyişi ile ilgili şöyle bir değerlendirme yaptım; 'sizin orada söyleyecekleriniz kitabi bilgileri aktaranlardan çok daha önemlidir'. Kitabi bilgiyi aktarmak kolaydır, okursunuz, oradan bellersiniz onu aktarırsınız ama yaşadıklarınızı özümseyip, deneyimleyip onu aktarmak çok başka bir şeydir. Çok daha gerçekçi anlatırsınız, çok daha inandırıcı olursunuz. Onun için hem Derya Hanımdan hem Tuluhan Hanımdan hem de Meral Hanımdan bana göre her bir cümleleri dolu dolu değerli bilgiler aldık" dedi.

BAŞKAN SEÇER, ANTİK YOL'DA TARSUS'UN TARİHİNİ ANLATTI

Antik Yol'da gazetecilerin festival ile ilgili sorularını cevaplayan Başkan Seçer, festivallerin amacının yapıldığı bölgeyi tanıtmak olduğunu vurgulayarak, "Tarsus bunu hak ediyor, onun için yapıyoruz. Tarsus çok kadim bir kent. Sadece bölgenin değil hem ülkenin hem dünyanın tanınmış kadim bir kenti ama bu bilgileri herkes bilmiyor" dedi.

Roma Yolu'ndan örnek vererek Tarsus'un önemli bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Başkan Seçer, "Bu muazzam bir tarih, kültürel ve arkeolojik zenginlik. Bunların tüm dünyaya tanıtımı için bu festivalin uluslararası boyutta olması son derece önemli. Tarsus'umuzu tanıtalım, insanları bir araya getirelim. İnsanların burada olması kente farklı bir hava ve huzur katsın. Kültürler gelsin burada yoğrulsun, ekonomik katkı olsun. Nihayetinde binlerce insan 3 gün boyunca Tarsus'a geldiler. Burada alışveriş yaptılar. Doğal olarak kent ekonomisine de esnafına da üreticisine de önemli bir katkı sunmuş oldular" diye konuştu.

"FESTİVALİMİZE BİR TEMA ARADIĞIMIZDA TARİHİMİZDEN YARARLANIYORUZ"

Festivalde Şahmeran temasının seçiliş nedenini anlatan Seçer, "Tarsus bu konuda zengin. Geçen yıl Kleopatra'ydı. Bu yıl Şahmeran. Tarihi olan bölgelerde bu semboller olur. Tarsus; on bin yıllık geçmişe sahip bir medeniyetler beşiği. Farklı imparatorluklara ev sahipliği yapmış, farklı yaşamların, semavi dinlerin, öğretilerin, kültürlerin olduğu bir kent. Doğal olarak da bu özelliğinden dolayı da bir takım sembolleri var" ifadelerini kullandı.

Tarsus'un; Kleopatra, Şahmeran, Eshab-ı Kehf, Danyal Peygamber Kabri, Donuktaş gibi tarihi sembol ve kişiler bakımından zengin olduğunu kaydeden Seçer, "Burası felsefelerin olduğu bir beşiktir. Biz festivalimize bir tema aradığımız zaman hiç yorulmuyoruz, mutlaka tarihten yararlanıyoruz ve bir isim oradan çıkartabiliyoruz" dedi.

Tarsus'un herhangi bir noktasında kazı yapılması halinde tarihi eserle karşılaşılması olasılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Seçer, "Doğal olarak da burada hem arkeoloji çalışmaları devam ediyor, örneğin Gözlükule yıllardır devam eden arkeoloji çalışmaların olduğu bir mekandır. Yine Mersin merkezde Yumuktepe yine arkeoloji çalışmalarının olduğu bir mekandır. Mersin'in merkezinde de bu tip tarihi arkeolojik alanlara rastlamanız mümkün" diye konuştu.

"SON DERECEDE KALABALIK VE ENERJİSİ YÜKSEK BİR FESTİVAL OLDU"

Uluslararası Tarsus Festivali'nin hayata dair her şeyin konuşulduğu içi dolu dolu olan bir programa sahip olduğunu söyleyen Seçer, halk oyunları toplulukları, gazeteciler, yazarlar ve çizerlerin de katıldığı festivalde çok değerli atölye çalışmalarının da yer aldığını kaydetti. Seçer, " Çok farklı alanlarda gastronomiye kadar Türkiye'de otorite olmuş isimler 3 gündür Tarsus'ta ve buradaki ziyaretçilere dolu dolu bilgiler aktardılar. Üretici kadın pazarlarında insanlar alışveriş yaptı. Yine slow food kapsamında pazar yerinde özellikle üretici kadınlar kendi el emeği ürünlerini bu fırsatı değerlendirerek ekonomik bir değere dönüştürdü. Bu anlamda da festival kadınlara da önemli katkılar sundu" diye konuştu. Tarsus'un nüfusuyla, ekonomisiyle, toprak yapısı ve yüzölçümü ile çok değerli bir lokasyon üzerinde olduğunu da ifade eden ve festivale çevre illerden de yoğun katılım olduğunun altını çizen Seçer, "Son derecede kalabalık ve enerjisi yüksek bir festival oldu" dedi.

Seçer daha sonra Meral Seçer ile birlikte Ressam Hikmet Öz'ün TADEKA Binası'nda yer alan Şahmeran Tarsus'ta Mozaik Sergisi'ni gezdi, Öz'den eserler hakkında bilgiler aldı. Seçer burada ayrıca Şahmeran Tarsus'ta Atık Malzeme ile Dönüşüm Sergisi ile festivalde yer alan Ressam Erdal Göçen'le de sohbet etti.

Seçer ardından Kubatpaşa Meydanı'ndaki Slow Food Yeryüzü Pazarı'nı Meral Seçer ile birlikte gezdi ve üreticilerle bir araya geldi. Seçer ayrıca birbirinden güzel ürünlerin de tadına bakarak, organik ve el emeği ürünler hakkında bilgi aldı. Seçer, ardından Kırkkaşık Bedesteni'nde Tarsus'un eşsiz lezzeti kaynardan içti, bedestende esnaf ziyareti yapıp, hayırlı işler diledi.

NEZİROĞLU, İLMEK İLMEK ŞAHMERAN'I İŞLEDİ

Seçer, daha sonra Usta Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun Tarsus Müzesi'ndeki 'Şahmeran Dokuması' gösterisini izledi. Neziroğlu, Uluslararası Tarsus Festivali'ne özel olarak, festivalin teması olan Şahmeran'a özel bir Şahmeran dokuması yaptı. Katılımcılar, dokuma yapan Neziroğlu'nu ilgi ile izledi.

Neziroğlu dokunmayı yaparken aynı zamanda da yılanların şahı Şahmeran'ın efsanesini katılımcılara anlattı. Oylum Seçin de anlatımlarıyla Neziroğlu'na eşlik etti. Gösteri sonunda Başkan Seçer ve Meral Seçer Neziroğlu ve Seçin'e hediyesini ve çiçeğini takdim ettiler.

Gösteriyi keyifle izlediklerini belirten Seçer, "Sabırla duygularınızı, hissiyatınızı ve sevginizi o ilmeklere işlemek gerçekten çok keyifli ve güzeldi. Sizin gibi bir değerin Tarsus'umuzu şereflendirmesi bizim için çok önemliydi. Umarım her yıl Tarsus festivallerinde beraber oluruz" dedi.

Seçer ve Meral Seçer gün sonunda, festivale katılım sağlayan isimler ile yemekte bir araya geldi.