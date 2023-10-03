Vahap Seçer, Sma Tip 1 Hastası Kumsal Bebeğin Tedavi Masrafları İçin Yayına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Ona bir umut ıSMArla’ sloganıyla gerçekleştirilen ve SMA Tip 1 hastası Kumsal Kar bebeğin tedavi masraflarının karşılanabilmesi için düzenlenen sosyal medya canlı yayınına katıldı. Mersinli SMA’lı bebeklerle dayanışmayı büyüten Başkan Seçer, Kumsal Kar bebeğin tedavi masrafları için de destekte bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Ona bir umut ıSMArla' sloganıyla gerçekleştirilen ve SMA Tip 1 hastası Kumsal Kar bebeğin tedavi masraflarının karşılanabilmesi için düzenlenen sosyal medya canlı yayınına katıldı. Mersinli SMA'lı bebeklerle dayanışmayı büyüten Başkan Seçer, Kumsal Kar bebeğin tedavi masrafları için de destekte bulundu.

Geçen günlerde Elif Bade Zilan bebeğin tedavi olabilmesi için gerçekleştirilen sosyal medya canlı yayınına da katılan Başkan Seçer, Mersinli SMA'lı bebeklerin tedavileri için yayına katılmayı sürdürecek. Başkan Seçer, önümüzdeki günlerde de SMA hastası Yiğit Aras Tunç bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için canlı yayına katılım sağlayacağını duyurdu.

SMA hastası Kumsal Kar bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için gerçekleştirilen sosyal medya canlı yayınına Başkan Seçer'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ da katıldı. Başkan Seçer Kumsal bebeğin tedavisi için destekte bulundu. Kış da, Kumsal Kar bebeğin tedavisi için 5 bin TL katkıda bulunurken; Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ da takım adına 10 bin TL'lik destek sağladı. Üstündağ, MSK oyuncularının da 10 bin TL yardımda bulunduğunu belirtti ve Kumsal bebeğe MSK tarafından toplam 20 bin TL destek sağlanmış oldu.

SEÇER: "KATKIMIZ OLURSA BİZİM İÇİN DE ÇOK BÜYÜK MUTLULUK OLACAK"

Yayında konuşan Başkan Vahap Seçer, kampanyanın yüzde 98'inin tamamlandığını ve kalan paranın da el birliğiyle tamamlanabileceğini belirtti. Kampanya sürecinde Kumsal bebeğe ve ailesine destek veren tüm gönüllülere de teşekkür eden Seçer, "Gönüllülük başka bir şey. Kalbi güzel, toplumsal bilinci yüksek insanların, insanları sevenlerin yapabileceği işler. Bugün bu yayında yüzde 100'ü tamamlayacağımızı umut ediyorum. Katkımız olursa bizim için de çok büyük mutluluk olacak. Çocuğumuz tedavisine bir an önce başlamış olacak, en kısa sürede şifaya kavuşacak. Hem anne baba sevinecek hem o yavrumuz sağlığına kavuşacak hem herkes çok mutlu olacak" dedi.

"HERKESİN KATKI YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Yayını Mersin ve Mersin dışından izleyen herkese çağrı yapan Seçer, sadece Mersin'de yaşayanların değil yayını izleyen ve kampanyadan haberi olan herkesin Kumsal Kar bebeğe destek vermesini istedi. Yayına katılarak yaptıkları bağış dolayısıyla MSK Başkanı Berkay Üstündağ nezdinde tüm takıma teşekkür eden Seçer, "Bebeğimize yaptıkları bu katkı için takım kaptanımız nezdinde de tüm oyunculara teşekkür ediyorum" dedi.

"SMA'LI EVLATLARIMIZIN TEDAVİSİ ASLINDA CİDDİ BİR TOPLUMSAL SORUNUMUZ"

SMA'lı bebeklerin tedavisinin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, ailelerin de bu durumdan ötürü muzdarip olduğunu söyledi. Seçer,"Bu işe gönül vermiş insanlar var. Onların büyük desteği ve katkılarıyla güzel bir sonuç elde etmeye çok yakınız. Artık an meselesi. Ama herkes bu kadar şanslı olamayabilirdi. Türkiye ölçeğinde de birçok SMA'lı bebeğimiz var. Burada Nisanur, Asrın Efe tedavideler zaten. Yine geçtiğimiz günlerde Elif Bade'nin böyle bir programına katılma imkanım oldu. Onlar da anne babaları gönüllülerin yoğun katkılarıyla çaba sarf ediyor. Yine Yiğit Aras'ın böyle bir organizasyonuna önümüzdeki günlerde katılacağım. Yine sırada Azra ve Mehmet Ali bebek var" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak SMA'lı bebeklerin tedavisi için yürütülen kampanyalar için billboardlar gibi açık hava mecralarını kullandırabileceklerini dile getiren Seçer, sahilde bulunan Büyükşehir'e ait kafelere de kumbaralar konularak kampanyalara destek verilebileceğini kaydetti.

"DÜNYANIN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİN BİZİM MİLLETİMİZ GİBİ BİRBİRİNE SAHİP ÇIKAN YOKTUR"

Türk toplumunun bu tür durumlarda birlik içerisinde muazzam bir dayanışma gösterdiğinin altını çizen Başkan Seçer, "Dünyanın neresine giderseniz gidin bizim milletimiz gibi birbirine sahip çıkan yoktur. Anadolu'nun, o kadim toprakların böyle bir özelliği vardır. Burada da görüyoruz. Herkes imkanları dahilinde katkı vermeye çalışıyor ve bunu samimiyetle gönülden yapıyor" dedi.

"YİĞİT ARAS İÇİN DE ÇABAMIZI BİRKAÇ GÜN SONRA YİNE BÖYLE BİR YAYINDA GÖSTERECEĞİZ"

Kumsal bebeğin kampanyasına destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Seçer, önümüzdeki günlerde Mersin'de yaşayan diğer SMA'lı bebekler içinde kampanyaya destek vermek adına yayınlara katılmaya devam edeceğini söyledi. Seçer, "Sırada Yiğit Aras var, onun için de çabamızı önümüzdeki günlerde yine böyle bir yayında göstereceğiz. Kumsal bebeğin bu uzun mücadelesinde çabalayan önce anne ve babası Ceyda ve Şahin'e, daha sonra da onları yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diyerek, sözlerini tamamladı.

KIŞ: "SMA'LI BEBEKLERİMİZ YALNIZ DEĞİL"

SMA'lı bebek Kumsal Kar için yapılan yayına katılarak destek olan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da "Biz canı gönülden Kumsal bebeğimizin tedavi masraflarının karşılanması noktasında üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Verilen her bir desteğin ve katkının bir insanın yaşama hakkını teslim etmek olduğunu söylemeliyim. Az çok demeden bu katkıyı verelim. Gönüllülerimiz de farkındalık yaratıp hassas davranmamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum. SMA'lı bebeklerimiz yalnız değil" dedi.

ÜSTÜNDAĞ: "SOSYAL SORUMLULUKLARIN İÇERİSİNDE OLMAK MSK ADINA BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ ise "Sizin bu gösterdiğiniz, açtığınız sosyal sorumlulukların içerisinde olmak bizi MSK adına memnun ediyor. Kumsal bebeğimize biz de şifa olalım istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve oyuncularımızla birlikte 20 bin liralık bağış yapıyoruz. Mersin halkı gönül işini sever ve bağışların daha da yapılacağına inanıyoruz" diye konuştu.

ANNE KAR: "HER ŞEY MİNİK BİR BEBEK YAŞAYABİLSİN DİYE"

Kumsal Bebeğin annesi Ceyda Kar ise desteklerinden dolayı Başkan Seçer'e ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Biz Kumsal'ın hastalığını öğrendiğimizde kumsal 13 günlüktü. Biz onu kucağımıza almanın mutluluğunu, sevincini, heyecanını tatmadan Kumsal'ın hasta olduğunu öğrendik. Evet, şu anda kampanyamızı belli bir noktaya getirdik. Son düzlükteyiz ama 10 lira dahi olsa desteğinize ihtiyacımız var" dedi.

Kumsal'ın tedavi masraflarını tamamlayabilmek adına birçok mücadele verdiklerini aktaran Kar, "Tabii ki bu yolda yalnız değildik. Gönüllü ekibimiz vardı. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Bugün Başkanımız bizimle birlikte ve sizlerden az çok demeden destek bekliyoruz. Küçüğü büyüğü yok gerçekten bu bağışların damlaya damlaya göl oluyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Her şey minik bir bebek yaşayabilsin diye. Kumsal 1 yaşında bir bebek şu an emeklemesi, yürümesi gerekiyorken hastalığı yüzünden bunların hiçbirini yapamıyor" diye konuştu.

Kumsal Kar bebeğe destek olmak isteyenler, @kumsalanefesol kullanıcı adından nasıl bir bağış yapabileceklerine dair bilgiye ulaşabilirken, banka hesaplarına para göndererek yardımda bulunabiliyorlar.