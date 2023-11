Vahap Seçer, Öğretmenler Günü Kutlama Programına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kent protokolü ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Mersin Valiliği tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan video gösterimi izlendi. Daha sonrasında ise Aday Öğretmenler adına Oyan Kibaroğlu ve Emekli Öğretmenler adında da Ahmet Ekinci tarafından birer konuşma yapıldı. Programda; Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

SEÇER: "HER BİR ÖĞRETMEN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ VE ÖNEMLİ"

Programda konuşan Başkan Seçer, her bir öğretmenin birbirinden değerli ve önemli olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kendisinin de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin halkına hizmet etmesinde öğretmenlerinden aldığı bilgi birikimin büyük payı olduğunu vurgulayan Seçer, "Biz her zaman, her yaşta ve dönemde öğreniyoruz. Her yaşta bir öğreticimiz var ama bize temel eğitimi veren, çocukluk yıllarından başlayıp meslek edindiğimiz dönemlere kadar bir rol model olan, sadece matematiği, fiziği, kimyayı değil aslında hayatı öğreten öğretmenlerimiz; bizim annemiz ve babamız gibi son derece önemlidir" dedi.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ YARATAN BİR DEVLET OLMALI"

Eğitimin anayasal bir hak olduğunun altını çizen Seçer, eğitimin en önemli aktörlerinin başında da öğretmenlerin geldiğini söyledi. Seçer, "Biz de yöneticiler olarak bu kadar değer verdiğimiz ve sevdiğimiz öğretmenlerimizin yaşam koşullarını kolaylaştıracak tedbirler almak durumundayız" diye konuştu.

Sosyal bir devletin öğretmenine ve öğrencisine değer veren, eğitimde fırsat eşitliği yaratan bir devlet olması gerektiğine dikkat çeken Seçer, "Devlet sosyalse; öğretmeninin çalıştığı ve öğrencisinin eğitim aldığı okulların fiziki koşullarını çağdaş toplumlar seviyesine getirmek için her yıl yaptığı bütçede en fazla payı ayırır. Başöğretmen'imizin dediği gibi; bilimsel, çağdaş, laik ve uygulamalı eğitim gibi temel prensipler çerçevesinde toplumu eğitiyorsak, çağdaş toplumlarla yarışacak ortamları gelecek jenerasyonlarına sağlayabiliyorsak, işte o zaman gerçek bir sosyal devlet hüviyetini yakalamış oluruz. Anayasal olarak da Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanır" ifadelerini kullandı.

"MERSİN'DE DAHA ÇAĞDAŞ VE EĞİTİMLİ BİR TOPLUM YARATMAYA GAYRET EDEN BİR KURUMUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin'de eğitim dünyasına katkı vermek için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Seçer, "Eğitim bir belediyenin asli görevi değildir ama bu bir belediye, bir yerel yönetici kentindeki eğitime katkı vermez demek değildir. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizde görevlendirdiğiniz 403 eğitimcimizle, 7 bini aşkın öğrencimize eğitim vererek Mersin'de daha çağdaş ve eğitimli bir toplum yaratmaya gayret eden bir kurumuz" dedi.

Öğretmenlere seslenen Seçer; "Sizden önceki öğretmenlerin bizleri şekillendirdiği gibi, geleceği de sizler şekillendiriyorsunuz. Öğretmenlerimizden devraldığımız bayrağı çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Ülkemizi birlik ve beraberlik içerisinde daha refah, huzurlu, kalkınmış ve dünyayla rekabet eden bir ülke konumuna getireceğiz. Öğretmenler Günü'nüzü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" diyerek, konuşmasını tamamladı.

PEHLİVAN: "ÖĞRETMENİN ESERİ YETİŞTİRDİĞİ İNSANDIR"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da, her mesleğin kendisine has incelikleri olduğunu belirterek, "Bir mühendis yaptığı binayla, bir mimar çizdiği projeyle, bir ressam tablosuyla övünür. Çünkü bunlar; o kişilerin eseridir. Öğretmenin de eseri yetiştirdiği insandır. Ne kadar övünse azdır. Çünkü dünyayı yöneten insandır. İyi bir şekilde yetiştirildiyse dünyaya iyi yön verir. Dünün, bugünün ve yarının nesillerini öğretmenler yetiştiriyor. Sizlere minnettarız" diyerek, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

DURMUŞ: "DİNAMİK VE AÇIK FİKİRLİ NESİLLERİN YETİŞMESİNİ SAĞLAYACAK TEK GÜÇ ÖĞRETMENLERDİR"

Öğretmenliği; sevginin ve şefkatin filizlendiği bir meslek olarak tanımlayan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise gelecek nesillerin bilinçli ve iyi yetiştirilmesi için öğretmenlerin öğrencilere özverili, sevgi ve şefkatle yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. Temel insani değerlerin savunulması ve korunması, vicdanlı ve aklıselim insanların yetişmesi için öğretmenlere büyük ihtiyaç olduğunu vurgulayan Durmuş, "Öğretmenler; tarihini bilen, medeniyetin kendisine verdiği değerleri özümsemiş, dinamik, açık fikirli, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerin sesi, katı yüreklerin vicdanla buluşmasını sağlayacak tek gerçek güçtür" diyerek, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Programda, Vali Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi. Program kapsamında; aday öğretmenlerin yemin törenleri yapıldı. Halk oyunları gösterisi ve ardından müzik dinletisi ile devam eden programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, Öğretmenler Turnuvası Kupa Töreni'nin ardından sona erdi.