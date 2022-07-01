Vahap Seçer, Meü Tıp Fakültesi'nin Mezuniyet Töreni'nde Genç Hekimlerin Heyecanlarına Ortak Oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılarak, genç hekimlerin mezuniyet heyecanlarına ortak oldu. Seçer, "Üniversiteler özgür düşüncenin rahatça konuşulabildiği bilim platformlarıdır. Zaten özgürce muhakeme etmedikçe, konuşmadıkça, irdelemedikçe, eleştirmedikçe bilim olmaz, düşünce gelişmez ve demokrasi hiç olmaz" dedi.

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, dekan yardımcıları, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmalar yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Aranızda olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum" diyerek konuşmasına başladı. Hep birlikte genç mezunların mutluluklarını paylaştıklarını belirten Başkan Seçer, "Üniversiteler özgür düşüncenin rahatça konuşulabildiği bilim platformlarıdır. Zaten özgürce muhakeme etmedikçe, konuşmadıkça, irdelemedikçe, eleştirmedikçe bilim olmaz, düşünce gelişmez ve demokrasi hiç olmaz. Zaten demokrasinin yeşerdiği, geliştiği, zenginleştiği alanların en önemlilerinden biri de üniversitelerdir. Onun için özerk üniversite; siyasetin etkisinde olmayan, talimatla iş yapmayan, özgürce düşünen, sadece bilimin ışığında yürüyen ve Mustafa Kemal'in izinden giden" dedi.

"İNSANLIĞIN GELECEĞİ ONLAR, İNSANLIĞI ONLAR ŞEKİLLENDİRECEK"

Başkan Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimiz anneyiz, babayız. Hem bizlerin, ailemizin hem ülkemizin geleceği; aslında insanlığın geleceği onlar, insanlığı onlar şekillendirecek. Onların birikimi, eğitimi, müktesebatı dünyaya gelecekte şekil verecek. Bir asır önce bu ülkeyi kuran, masa başında değil Kurtuluş Mücadelesi vererek kuran, tek başına değil hepimizin atalarıyla, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e etnik yapısı ne olursa olsun, mezhebi meşrebi ne olursa olsun bu kadim topraklarda, Anadolu topraklarında yaşayan insanlarla beraber bu ülkeyi kuran Atatürk, sonra ülkeyi bize armağan etti. Ama orada bakın ne diyor 'Beni Türk hekimlerine emanet edin.' 100 yıl önce bu çocuklarımızın değerini, kıymetini bildiği için, bizim her platformda bunu hatırlamamız için bu sözü söyleyen Ulu Önder'in karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyorum."

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Dr. Furkan Üstün'ün yaptığı konuşmada, ülkenin sağlık alanında nereden nereye geldiğini çok güzel bir şekilde anlattığını aktaran Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Furkan evladımız da nereden nereye deyip ülkemizin sağlık alanında hangi noktalara geldiğini çok güzel, çok veciz sözlerle, çok anlamlı, çok değerli sözlerle bizlere aktardı. Kendisini tebrik ediyorum. Burada anne babalar var. Herkes çok mutlu değil mi? Neden? Hangi anne baba istemez ki evladı doktor olsun, ama her anne babanın isteği yerine gelmez, gelemez, mümkün değil. Doktor olacak insanın küçüklüğünden beri iyi yetişmesi lazım. İlköğretim, daha sonra lise, kendini iyi yetiştirmesi lazım. Temelden pozitif bilimleri içine sindirmesi lazım ki sınavda en yüksek puanı alsın. Siz eğitim-öğretim yılları boyunca kendini yetiştirmemiş, son 1 yıl sınava çalışmış ve Tıp Fakültesi'ni kazanmış bir öğrenci gördünüz mü? Yıllardır emek veriyorlar. Sadece burada 6 yıl okumak değil onların emeği, yılların emeği var. Elbette ki dolular, elbette ki üzgünler, elbette ki eğitimin durumunu, çalışma koşullarını, mesleki yaşamda karşılaştıkları şiddeti, geçim sıkıntısını konuşacaklar. Herkesten önce bunların hakkı."

"ÇOCUKLARIMIZ MERSİN'İ TERCİH ETMEKLE ÇOK İYİ YAPMIŞ"

Başkan Seçer, şehir dışından gelen anne babalara ise şöyle seslendi:

"Çocuklarımız Mersin'i tercih etmekle ya da Mersin'de bir üniversiteyi, hele hele Mersin Üniversitesi gibi çok değerli bir üniversiteyi tercih etmekle çok iyi yapmış. Mersin güzel bir kent. Mersin'in havası, suyu güzel. Diğer şehirlere göre de daha ucuz bir kent. Mersin demokrasi kenti. Mersin her şeyden önemlisi Türkiye'nin özeti bir insanlık kenti. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından şu nedenle, bu nedenle, geçim nedeniyle, terör nedeniyle, şiddet nedeniyle ya da dışlanmışlık nedeniyle bölgesini terk etmiş, çocuklarına daha iyi istikbal aramak için gecesini gündüzüne katan ailelerin gelip yerleşip oluşturduğu bir kent. Onun için burada insanlık zirve yapmıştır. Çünkü burada çalışan insanlar vardır. Halden anlayan insanlar vardır. İnsanlık tanımına uyan bir topluluktur Mersin'de yaşayan halk topluluğu. Onun için isabetli olmuş. Bu kadar Mersin'i övmem doğal, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım ama gerçekleri söylüyorum, kalbimden konuşuyorum. Birkaç hafta sonra üniversite sınav sonuçları belli olacak. İnşallah gençlerimiz tercihini Mersin'den yana kullanır."

"BİZİ ELBETTE GÜZEL GÜNLER BEKLEYECEKTİR"

Mersin'in bir üniversite kenti olması için çaba gösterdiklerinin vurgusunu da yapan Başkan Seçer, "Biz de elbette Mersin'in bir üniversite kenti olması için, çocuklarımızın daha rahat ortamda eğitimlerini, öğretimlerini sürdürmesi için her şeyi yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki onların hayatı kolaylaşsın, kendilerini Mersin'de özgür hissetsin, iyi hissetsin, emin ellerde hissetsinler diye bunu kendimize görev edinmişiz ve yerine getiriyoruz. Son söz; o kadar güzel değerlendirmelerin, konuşmaların üzerine bir şey koymak istemiyorum. Ben siyasetçiyim ama burası siyaset yapılacak bir alan değil, onun da farkındayım. Yalnız çocuklarımıza bir cümle etmek istiyorum; demokrasilerde çareler tükenmez, her şeyin bir çaresi vardır. Bizi elbette güzel günler bekleyecektir. Bu sıkıntılı günler de aşılacak ve Türkiye daha rahat bir ortama erişecektir" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda öğrencilere, anne babalara ve öğretim görevlilerine teşekkür eden Başkan Seçer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Başta anne babalara, yemeyip yediren, içmeyip içiren, dişinden tırnağından arttıran, kendimizi onlara emanet edeceğimiz bu doktorları yetiştiren sizlere çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, mutlaka, eminim ki kendi evlatları gibi gördüler öğrencilerini. Onları mesleki alanda üstün başarılar sağlamaları için en iyi şekilde yetiştiren, ama her şeyden önemlisi ahlaklı birer insan olsun, birer hekim olsun diye ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine inandığım hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Son teşekkür de sizlere gençler; annenizin, babanızın mutluluğunu ben de anlayabiliyorum. Çünkü ben de bir babayım. Onlara bu mutluluğu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum ve ülkemde sizin gibi çocuklar olduğu için sizlerle gurur duyuyorum. Bir kez daha onun için teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin, şansları güzel olsun. Hem mesleki hayatta, hem de ileride kuracakları aile hayatında mutlu olabilecekleri bir yaşantıları olsun. En son dileğim de bu; mutluluk, tek kelimeyle mutluluk. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya da konuşmasında, "Herkesin emeğinin karşılığını aldığı, başarının haklı gururunun yaşandığı bir an. Biz toplum olarak aslında ekip çalışmasına çok yatkın değiliz ya da çok istekli değiliz, ama bugün buradaki sonuç gerçekten bir ekip çalışmasının ürünü. Bu ekibin en önemli bileşeni mutlaka ki öğrencilerimiz, mezunlarımız ama velilerimizin ve öğretim üyelerimizin hakkını da inkar edemeyiz" dedi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Dr. Furkan Üstün de " 'Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır' diyen ve burada kendimi özgürce ifade etmemi sağlayan, ilkeleri ile yolumu aydınlatan, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygı ile anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sembolik son ders yapıldı ve Hekimlik Andı okundu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Dr. Furkan Üstün'ün yaş kütüğüne dönem plakasını çakması ile süren programda mezun olacak hekimlerin hatıra fotoğraflarının sunumu izlendi. Son olarak ise mezun olan hekimlere temsili diplomalar takdim edilirken, Başkan Seçer de Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Dr. Furkan Üstün'e plaketini ve hediyesini takdim etti.

ANKA / Yerel