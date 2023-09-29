Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘İlyas Yılgör 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Seçer, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi gören İlyas Yılgör’e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Yılgör’ün hayata, kente ve çevreye değer katan bir insan olduğunu söyledi. Yarışmanın her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da zenginleştiğini kaydeden Seçer, “Toplumları, kentleri, ülkeleri de değerli kılan sadece oranın yeraltı, yerüstü zenginlikleri değil, o bölgenin insanları, sanatçıları, bilim insanları, liderleri, topluma örnek olmuş insanlarıdır. Mersin de böyle bir coğrafya” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'İlyas Yılgör 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Seçer, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi gören İlyas Yılgör'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Yılgör'ün hayata, kente ve çevreye değer katan bir insan olduğunu söyledi. Yarışmanın her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da zenginleştiğini kaydeden Seçer, "Toplumları, kentleri, ülkeleri de değerli kılan sadece oranın yeraltı, yerüstü zenginlikleri değil, o bölgenin insanları, sanatçıları, bilim insanları, liderleri, topluma örnek olmuş insanlarıdır. Mersin de böyle bir coğrafya" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde; Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) Fotoğraf Kurulu, Mersin Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), Uluslararası Sanat Fotoğrafçıları Birliği (IAAP), Camera Obscura Society (COS), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi'nin katkıları ile organize edilen ve FIAP ve PSA üyesi olan EFIAP/Platin ve PPSA unvanlarını taşıyan fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi tarafından yürütülen 'İlyas Yılgör 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

BAŞKAN SEÇER: "YARIŞMAYA KATILAN BÜTÜN FOTOĞRAF SANATÇILARIMIZI KUTLUYORUM"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, MEDEKA Fotoğraf Kurulu Sözcüsü Hulki Muradi, Mersin Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bayansu, İlyas Yılgör'ün eşi Janet Yılgör, İlyas Yılgör'ün oğulları Esat Yılgör ile İskender Yılgör, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, Meclis üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve sanatseverler katılım sağladı.

Başkan Seçer, törende ilk olarak sergiyi gezdi. Ardından İlyas Yılgör Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan fotoğrafı imzaladı. Başkan Seçer, fotoğrafın arkasına, "İlyas Yılgör'e dolu dolu bir hayat, değerli evlatlar yetiştirdiği için saygı ve acil şifalar diliyorum" notunu yazdı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Seçer, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi gören İlyas Yılgör'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Yılgör'ün hayata, kente ve çevreye değer katan bir insan olduğunu söyledi. Yarışmanın her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da zenginleştiğini kaydeden Seçer, "Birçok ülkeden çok sayıda sanatçının ve 2 binden fazla eserin mücadele ettiği bir organizasyon. Her bir eser bence bir diğeri kadar değerlidir ama ödüle layık görülenler mutlaka en ince ayrıntılarına kadar incelenmiştir ve seçilmiştir. Yarışmaya eserleriyle katılan bütün fotoğraf sanatçılarımızı kutluyorum. Bütün eserlerin de başarılı olduğunu, derece aldığını söylemek istiyorum" dedi.

"MERSİN GENÇ AMA ÇOK KADİM BİR YERLEŞİM YERİ"

Mersin'in genç ancak bir o kadar da değerli ve kadim bir kent olduğuna dikkat çeken Seçer, "Mersin hızla değerlenen bir kent. Bu değeri katanlar da İlyas Yılgör gibi daha örneklerini verebileceğimiz Mersin'de doğmuş, büyümüş, buranın değerine değer katmış insanlardır. Toplumları, kentleri, ülkeleri de değerli kılan sadece oranın yeraltı, yerüstü zenginlikleri değil, o bölgenin insanları, sanatçıları, bilim insanları, liderleri, topluma örnek olmuş insanlarıdır. Mersin de böyle bir coğrafya. Merkez olarak genç bir kentiz ama bütün bir coğrafyaya baktığınız zaman çok kadim bir yerleşim yeriyiz" diye konuştu.

"MEDEKA'NIN MERSİN'E DEĞER KATTIĞINI GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUM"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını başlattığı Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nun (MEDEKA) organizasyonun oluşmasına büyük katkı sağladığını belirten Seçer, şöyle devam etti:

"MEDEKA'nın Mersin'e gerçekten değer kattığını görmekten mutluluk duyuyorum. Kentimizde yaşayanları teşvik etmek, kültür, sanat, müzik, fotoğraf ve arkeoloji gibi birçok alanda Mersin'i söz sahibi yapmak, var olan değerlerini açığa çıkarmak ve her şeyden önemlisi Mersin'in tanıtımı için kent elçiliği misyonunu yerine getirdiğini düşünüyorum. Bunları gördükçe de son derece mutlu oluyorum. Özellikle MEDEKA'da emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum."

MURADİ: "FOTOĞRAF DÜNYADA DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAÇ"

MEDEKA Fotoğraf Kurulu Sözcüsü Hulki Muradi ise"İlyas üstadın bir fotoğraf yarışmasını yapmak gerçekten Mersin'in dünyaya açılan yüzü oldu. Çünkü ustaya saygıyı ve onurlandırmasını Mersin aslında fotoğraf yoluyla bütün dünyaya sundu. Aristo diyor ki; 'Sanat insanı diğer canlılardan ayıran en önemli şeydir.' Şöyle bir düşündüğünüzde kaya resimleri dünden bugüne bize geçmişi anlatan şeyler oldu. Fotoğraf da o yüzden dünyada dostluk köprüleri kuran çok önemli bir araç. Ben bu konuda bizim her zaman yanımızda olan Sayın Belediye Başkanımızı, Sayın Yılgör ailesini tebrik ediyor ve kutluyorum" dedi.

BAYANSU: "İLYAS YILGÖR ÇEKİM PLATOSU YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mersin Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bayansu, yarışmanın çıkış noktasını anlattı. Bayansu, "Bizim mesleğimiz, geçmişi bugünlere bugünleri de yarınlara götürecek olan değerli meslektir. O yüzden bizim sanatımıza, gençlerin bu şekilde önem göstermeleri bizim için çok değerli ve çok mühimdir. Bu şekilde etkinlikleri yapmayı düşünüyor ve devem ettiriyoruz. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle komisyonla şu anda çalışma içerisindeyiz. İlyas Yılgör çekim platosu düşünüyoruz, planlıyoruz. Umarım bunu da başarıyla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

İSKENDER YILGÖR: "BABAM YENİLİKÇİLİĞE VE ÖĞRENMEYE ÇOK ÖNEM VEREN BİRİ"

İlyas Yılgör'ün oğlu İskender Yılgör de babasının okuyamadığı için en büyük yatırımını çocuklara yaptığını dile getirdi. Ailede herkesin iyi eğitim aldığını ve babasının bu süreçte büyük katkısı olduğunu dile getiren Yılgör babasıyla ilgili, "Her zaman doğruyu arayan, zamanına göre oldukça ileri ve bana göre oldukça yüksek kültürü ve fikirleri olan bir insan. Sosyal açıdan pek çok yerde çalışıp, faaliyet gösterdi. Bu organizasyonda emeği geçen ve destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

ESAT YILGÖR: "BABAM, MERSİN'DE FOTOĞRAF SANATINI ÖNE ÇIKARAN ÖNEMLİ KİMSELERDEN BİRİSİDİR"

İlyas Yılgör'ün oğlu Esat Yılgör ise "Babam, Mersin'de fotoğrafçılığı ve fotoğraf sanatını öne çıkaran, fotoğrafçılığı bir meslek kolu ve yapılabilecek bir iş yapan önemli kimselerden birisidir. Onun adına 3.'sü yapılan bu yarışma için başta bu fikri öne çıkararak gelen Fotoğrafçılık Derneği'ne ve başkanına, bize baştan beri destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MTSO'ya ve bizlerle birlikte olan sanatsever gruplara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül takdimi yapıldı. Başkan Seçer tarafından da Altın Madalya Kategorisi'nde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İLYAS YILGÖR ÖZEL ÖDÜLÜ RODRİGUEZ'İN OLDU

Bu yıl 3.sü düzenlenen yarışmaya 49 ülkeden 255 fotoğraf sanatçısı 2 bin 200 fotoğraf ile katıldı. Yarışmada katılımcılar 'Yaşam' ve 'Siyah Beyaz Portre' olmak üzere 2 kategoride yarıştı. Yarışma sonucu 'Yaşam' kategorisinde Macaristan'dan Istvan Kerekes, Mersin'den Murat Necmi Durukan, Birleşik Krallık'tan Dr. Arun Mohanraj ve Mersin'den katılan Müjgan Güvercinci altın madalya kazandı. 'Siyah Beyaz Portre' kategorisinde ise Hindistan'dan Suniel Marathe, Hindistan'dan Imon Das, Adana'dan Ayhan Maraşlı altın madalya kazanırken; İlyas Yılgör Özel Ödülü de Manu Barreiro Rodriguez'in oldu.