Vahap Seçer, 'İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katıldı.

Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen programa Başkan Seçer'in yanı sıra, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

BAŞKAN SEÇER: "ÇAĞDAŞ BİR ÜLKE OLMANIN TEMEL KOŞULLARINDAN BİRİ EĞİTİMDİR"

Programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, uzun bir yaz tatilinin ardından tüm öğrencilerin okullarına kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün ilk kez okula başlamanın heyecanını yaşayan çocuklarımız da var. Ama ben eminim ki; üst sınıfta okuyanlar, yeni başlayan çocuklarımıza yardımcı olacaklar. Çünkü eğitim bireyi şekillendiriyor, birey de toplumu, ülkeyi ve dünyayı şekillendiriyor. Dünyada rekabet etmenin, çağdaş, kendi kendine yeten, refahı yüksek ve mutlu bir ülke olmanın temel koşullarından biri eğitimdir. Bu coğrafya çok zeki insanlar, büyük liderler, bilim insanları yetiştiriyor. Çocuklarımız da kendilerini daha iyi eğitmek için gayret sarf ediyorlar. Anneler-babalar, belki de dünyanın hiçbir ulusunda olmayan bir özveriyle, çocuklarının iyi eğitim almaları için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Geriye bir tek önemli unsur kalıyor. O da bütün kurumlarıyla sosyal devlet olmak. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları için ortam sağlamak, onların daha sağlıklı bir birey olmaları için imkanlar sunmak."

"EĞİTİME YÖNELİK PROJELERDE İMKAN SUNMAYA HER ZAMAN AÇIĞIZ"

Eğitim konusunda politikaları makro anlamda yürüten kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, bu konuda yerel yönetimlerin de üzerine düşen vazifeleri olduğunu hatırlattı. Belediye başkanlarının eğitime bakış açısının son derece önemli olduğunu belirten Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı eğitimin önemini, değerini bilen, bu konuda belediyenin mevcut imkanları doğrultusunda en büyük katkıyı sağlamaya çalışan belediye başkanlarından birisi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu özellikteki belediyelerden bir tanesidir" diye konuştu. Kurumlar arasındaki iş birliğinin öneminden de bahseden Seçer, okullara çağrı yaparak, "Eğitime yönelik projelerde, çalışmalarda, elbette ki hiyerarşik silsile çerçevesinde, bizimle işbirliği yapabilirsiniz. Biz, çocuklarımıza imkan sunmaya her zaman açığız" dedi.

Bu yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Seçer, "Cumhuriyet bizim için önemlidir. Ulusal kurtuluş mücadelesi veren ve Cumhuriyet'i kuran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden atalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar eğitimin önemini gösterdiler. Atatürk, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' dedi. İlimin peşinden gitmeyi, bir asır önce Türk Milleti'ne hedef olarak gösterdi. Bugün ne kadar haklı olduğunu çok daha iyi görüyoruz. Bizler de onun izinden giden yöneticiler olarak; bu mirasa sahip çıkmak, hatta daha da iyi noktalara götürmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İN 100. YILDÖNÜMÜNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLİM MERKEZİ'Nİ HİZMETE AÇIYORUZ"

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde, Mersin'de Türkiye'nin en büyük planetaryumunun da yer aldığı bilim merkezini hizmete açacaklarının müjdesini çocuklara veren Seçer, "Bundan sonra çocuklarımız, bilim merkezlerinin bulunduğu Konya, İstanbul veya Eskişehir'e gitme ihtiyacı duymayacak. Mersin'de, günlük 1200 öğrencimizin ağırlanacağı planetaryum, Gökyüzü İzleme Sistemi ve Bilim Atölyeleri olan bilim merkezinde, bu konuda ehliyet sahibi eğitimciler vasıtasıyla çocuklarımıza biz de katkı yapmak istiyoruz" dedi.

Belediye olarak eğitimi kolaylaştıracak, çocukların günlük yaşamına katkı verecek hizmetleri de vermeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada sizlerle beraber olmaktan; hem bir veli, hem bir belediye başkanı, hem de bu ülkenin bir ferdi olarak mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Başta velilerimize, öğretmenlerimize ve sevgili çocuklarımıza, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum."

VALİ PEHLİVAN: "OKULUNUZA, EVİNİZE, YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "2023-2024 eğitim öğretim sezonunun hem ilimize ülkemize hem öğretmenlerimize hem de siz sevgili çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sevgili çocuklar, bugün biz aslında sizlere 'Hoş geldiniz' demeye geldik. Az önce sevgili çocuklarımız şiirlerinde ve konuşmalarında okulu; bir aile, bir yuva olarak nitelendirdiler. Çok da haklılar. Sevgili çocuklar, bu okullar sizlerin eviniz, okullar sizlerin yuvası. Okulunuza, evinize, yuvanıza hoş geldiniz" dedi.

MÜDÜR KOCA: "YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLAMANIN COŞKUSUNU YAŞIYORUZ"

2023- 2024 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde, Cumhuriyet'in 100. yılında yarınlara büyük bir gururla okulların kapılarını araladığını belirten Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Yeni eğitim öğretim yılımız başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere gerek velilerimize, gerekse tüm memleketimiz ve özellikle bu güzel şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Programda öğrencilerin okudukları şiirler ve halk oyunu gösterileri de etkinliğe renk kattı.