Vahap Seçer, Gençlere Seslendi: 'Sizler; Ülkemizin Umudu ve Güvencesisiniz'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer, mesajında genlere seslenerek, "Sizler; ülkemizin umudu ve güvencesisiniz. Atatürk'ün sarsılmaz ilke ve eserlerine sahip çıkmayı sürdüreceksiniz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan bağımsızlık mücadelesi, varlığımızı güçlendiren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tarihi bir adımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize olan inancı ve vatan sevgisinden beslenen ruhla aslında sadece Samsun'a değil tüm Anadolu'ya adım atmıştır. İşte bu tarihi adım, nice mücadelelerden sonra zaferle sonuçlanmış ve ulus egemenliğine dayanan, modern ve tam bağımsız yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur.

Sevgili Gençler;

Ulu Önder Atatürk'ün Gençliğe seslenişi ve Cumhuriyet'i sizlere emanet etmesi, gelecek kuşaklara olan inancının ve güveninin göstergesidir.

Sizler; ülkemizin umudu ve güvencesisiniz.

Atatürk'ün sarsılmaz ilke ve eserlerine sahip çıkmayı sürdüreceksiniz.

Bizler; dünyadaki ilerleme yarışında, hiçbirinizin geride kalmaması için üzerimize düşen sorumlulukla daima çalışıyoruz. Hayallerinizi gerçekleştirmek, yaşamaktan mutluluk ve onur duyacağınız bir şehir ve gelecek inşa etmek için sizlerle birlikte çalışmaya da devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."