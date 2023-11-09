Vahap Seçer'den 10 Kasım Mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Seçer, mesajında, " Atatürk’ün vatanına, milletine ve insanlığa duyduğu sevgi hepimize örnek olmalıdır. Bugün, O’nun ilkelerine sıkı sıkıya sarılarak Atatürk’ün bize bıraktığı mirası daha da büyütmek; bağımsız, güçlü ve çağdaş bir Türkiye için, Cumhuriyet’imizin kazanımlarına sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Seçer, mesajında, " Atatürk'ün vatanına, milletine ve insanlığa duyduğu sevgi hepimize örnek olmalıdır. Bugün, O'nun ilkelerine sıkı sıkıya sarılarak Atatürk'ün bize bıraktığı mirası daha da büyütmek; bağımsız, güçlü ve çağdaş bir Türkiye için, Cumhuriyet'imizin kazanımlarına sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer'in mesajı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderi ve büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz.

Ulu Önder, vatanseverliği ve çağdaşlık idealleriyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya için ilham kaynağı olmayı başarmış büyük bir liderdir. O'nun liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir.

Atatürk'ün mirası; bilime, eğitime, kültüre ve sanata verdiği önemle aydınlık bir geleceğin inşasıdır. Atatürk'ün vatanına, milletine ve insanlığa duyduğu sevgi hepimize örnek olmalıdır. Bugün, O'nun ilkelerine sıkı sıkıya sarılarak Atatürk'ün bize bıraktığı mirası daha da büyütmek; bağımsız, güçlü ve çağdaş bir Türkiye için, Cumhuriyet'imizin kazanımlarına sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz.

Atatürk'ün 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' sözünden ilham alarak, bilime, eğitime, sanata ve kültüre verdiğimiz önemle kentimize ve değerlerimize sahip çıkmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz.

O'nun ardından matem değil, fikirlerine bağlılık gerektiğini çok iyi biliyor ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum."