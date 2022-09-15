Vahap Seçer: 'Bizim Görev Alanımızda Hiçbir Eksiğimiz Kalmaz'

Silifke ilçesine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kum Mahallesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, devam eden üstyapı çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Seçer vatandaşlara, “Sizler için çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi, daha güzel bir gelecek hazırlamak için emek sarf ediyoruz. Bizim görev alanımızda hiçbir eksiğimiz kalmaz” dedi.

Silifke ilçesine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kum Mahallesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, devam eden üstyapı çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Seçer vatandaşlara, "Sizler için çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi, daha güzel bir gelecek hazırlamak için emek sarf ediyoruz. Bizim görev alanımızda hiçbir eksiğimiz kalmaz" dedi.

Başkan Seçer'e vatandaş buluşmaları ve incelemeleri sırasında CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen, CHP Silifke ilçe Başkanı Bünyamin Uçar ile bürokratlar eşlik etti.

İLK DURAK AKDERE VE TAŞUCU OLDU

Başkan Seçer'in ilçe gezisi programının ilk durağı, MEDCEM Silifke Çimento Fabrikası oldu. Burada Başkan Seçer'i Fabrika Genel Müdürü Murat Kahya karşıladı. Fabrika sahasını gezen Başkan Seçer, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Fabrika gezisinin ardından Başkan Seçer, Akdere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle kahvehanesinde çay sohbeti eşliğinde, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek not aldıran Başkan Seçer, esnaf ve vatandaş buluşmasını Taşucu Mahallesi'nde sürdürdü.

KUM MAHALLESİ'NDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Başkan Seçer'in son durağı ise Kum Mahallesi oldu. Burada Yusuf Özlen Caddesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Seçer, halen devam eden üstyapı çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgi verdi. Vatandaşlar, uzun yıllar çare beklenen yolun yapım çalışmaları için Başkan Seçer'e teşekkür ettiler.

Kent genelinde altyapı ve üstyapı sorunu bulunan her noktayı, belli bir programa aldıklarını ve sırayla çözdüklerini aktaran Başkan Seçer, Kum Mahallesi'nde de kısa süre önce tamamlanan altyapı ve devam eden üstyapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Seçer, "Bu yolun altyapısı, yağmursuyu sistemleri hepsi bitirildi. Üstyapısı da yapılıyor. Kaldırım bittikten sonra, bir kat daha asfalt dökülecek. Bisiklet yolları çizilecek. Trafik işaretlemeleri yapılacak. Mersin merkezde ve her ilçemizde yaptığımız gibi, sizler de bu kaliteli yolda konforlu bir ulaşım olanağına kavuşmuş olacaksınız. Yollarınız pist gibi olacak" dedi.

"KENTİN HER KÖŞESİNE ADALETLİ VE EŞİT HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"

16 bin kilometrekare alana sahip ve Türkiye'nin en geniş coğrafyasına sahip şehirlerinden biri olan Mersin'in her köşesine; ihtiyaç önceliğini de göz önünde bulundurarak adaletli ve eşit hizmet götürme gayreti içinde olduklarını ve bunun için de gece gündüz aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Sizler için çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi, daha güzel bir gelecek hazırlamak için emek sarf ediyoruz. Bizim görev alanımızda hiçbir eksiğimiz kalmaz. Yapımı tarafımızdan tamamlanan yolunuz, yılların sorunu. Bakın, birinci sınıf yağmur suyu sistemini de yaptık. Altyapısını yaptık. Allah hepinize ömür versin göreceksiniz, onlarca yıl sağlam kalacak bir sistem kurduk. Böyle güzel hizmetler ürettiğimiz zaman, benim çok hoşuma gidiyor. Güzel şeyler oldu mu inanın, 'Sabah erken kalkayım işime gideyim' diyorum. Moralim iyi oluyor."