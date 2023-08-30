Vahap Seçer:  "Bizim Geldiğimiz Gelenek Umutsuzluğu Bilmez, Yenilgiyi Hiç Kabul Etmez"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programına katıldı. CHP’nin ülke için önemine vurgu yapan Seçer, CHP’nin tarih boyunca Türkiye’nin geçirdiği siyasal, ekonomik, toplumsal bütün buhranlarda ülkenin sigortası olmuş, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu söyledi. Seçer, “Bizim geldiğimiz gelenek umutsuzluğu bilmez, yenilgiyi hiç kabul etmez” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programına katıldı. CHP'nin ülke için önemine vurgu yapan Seçer, CHP'nin tarih boyunca Türkiye'nin geçirdiği siyasal, ekonomik, toplumsal bütün buhranlarda ülkenin sigortası olmuş, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu söyledi. Seçer, "Bizim geldiğimiz gelenek umutsuzluğu bilmez, yenilgiyi hiç kabul etmez" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır, CHP PM Üyesi Emre Yılmaz, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, İl Başkanı Koral Ömür, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

"BİZİM GELDİĞİMİZ GELENEK UMUTSUZLUĞU BİLMEZ, YENİLGİYİ HİÇ KABUL ETMEZ"

Törende konuşan Başkan Seçer, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bizim geldiğimiz gelenek umutsuzluğu bilmez, yenilgiyi hiç kabul etmez. Her zaman mücadele, daha fazla çalışma, gayret, birlik ve beraberlikle mutlaka ama mutlaka zafere ulaşılabileceğini bilir. Biz böyle bir milletin çocuklarıyız. Biz böyle bir liderin ardından giden Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele neferleriyiz. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

CHP'nin ülke için önemine vurgu yapan Seçer, CHP'nin tarih boyunca Türkiye'nin geçirdiği siyasal, ekonomik, toplumsal bütün buhranlarda ülkenin sigortası olmuş, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu söyleyerek,"Biz kurtuluş mücadelesi vermiş, ölüme koşmuş insanların kurduğu bir partinin neferleriyiz. Biz; ülke kurmuş, kurumlarını kurmuş, devrimlerini yapmış bir partinin neferleriyiz. Bize asla yenilmek yaraşmaz. Asla umutsuzluk yaraşmaz. Bu elbise üzerimize bol gelir. Hiç uygun düşmez" diye konuştu.

"MUTLAKA DİK DURAN KAZANACAK. ONUN İÇİN BİZ KAZANACAĞIZ"

Geçtiğimiz genel seçimlerde çok mücadele verildiğini belirten Seçer, mücadelenin sadece savaş alanlarında olmayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sadece savaş meydanlarında bir ülkeyi kurtarmak için mücadele edilmez. Parlamentoda çıkarılan yasalarla daha büyük müreffeh, daha demokratik, özgür bir ülke yaratmak için de mücadele edilir. Bir belediye başkanı olarak ilinizde, ilçenizde gece gündüz çalışarak, herkesin belediye başkanı olarak şehrimizi daha gelişmiş, daha müreffeh daha temiz bir şehir yapmak için çalışmak, mücadele etmekle de olur. Bizim şu anda görevimiz; milletvekillerimiz parlamentoda, örgütlerimiz alanda, belediye başkanlarımız kendi görev alanında, milletimize ve memleketimize hizmet etmek, yanlış giden şeyleri dik durarak dile getirmek, bağırmak, cesur olmak, yürekli olmak; bizim görevimiz bu. Biz bunu yapacağız. Hiç sütre arkasına çekilip kaderimize razı olmak yok. Elbette bir gün haklılar kazanacak. Çok eminim. Mutlaka dik duran kazanacak. Onun için biz kazanacağız."

"HALKA EN YAKIN YÖNETİCİLER YEREL YÖNETİCİLERDİR"

Yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Seçer, yerel iktidarda bulunan belediye başkanlarının halka daha yakın olduğunu belirterek, "Türkiye'de yerel iktidarımız var. Halka en yakın yöneticiler yerel yöneticilerdir. Halkla iç içedir. Bu iktidarımızı daha da pekiştireceğiz, daha fazla büyükşehirlerde söz sahibi olacağız. Bu çalışarak oldu. 4.5 yılı belediye başkanları boşa geçirmedi, emek etti. Çok daha fazla başarı elde edeceğiz. Buna canı yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"ULU ÖNDERİN İZİNDE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞACAĞIZ"

30 Ağustos'un Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğuna ve Türk milletinin ulus olma yolunda temellerinin atıldığı ilk gün olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Seçer, 30 Ağustos'un; Ulu Önder'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı mücadelenin savaş zaferiyle taçlandığı günün adı olduğunu söyledi. Seçer, "Sonrasında Cumhuriyet ve bu Cumhuriyetin laik, demokratik kurumları kuruldu. Önce emperyalistler ülkeden temizlendi. Bağımsızlığımızı hissettik, özgürlüğümüzü hissettik. 'Biz millet olarak bin yıllardır bu topraklarda özgürce yaşadık, özgürce yaşamaya devam edeceğiz' dedik. Bugünün adıdır 30 Ağustos. Bizim için önemlidir. Milletimiz için değerlidir. Ulu Önderimiz Atamız önemlidir. Onu ilelebet unutturmayacağız. Biz onun ardılları olarak, Ulu Önderin izinde başarıdan başarıya koşacağız. Bir kez daha 30 Ağustos Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.