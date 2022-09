Vahap Seçer: 'Benim Görevim Sadece Yol Temizleyip Sinek Öldürmek Değil'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türk-Arap İş İnsanları Derneği'nin (TURAB) 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Ekonomik İşbirliği Sohbetleri Oyun Kurucu Mersin" Paneli'ne katıldı. Mersin'in geleceğin yükselen yıldızı olduğunu ve yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Limanı ile ilgili yaşanan gelişmelere de tepki gösterdi. Ana Konteyner Limanı'nın Mersin'e yapılacak olmasına rağmen Adana Yumurtalık'ta ÇED Toplantısı yapılmasını eleştiren Seçer, "Buraya Ana Konteyner Limanı yapılacaksa, Yumurtalık'ta Ana Konteyner Limanı yapmanın fizibilitesini kim yaptı? Ben bu kentin belediye başkanıyım. Ben kentimin haklarını sonuna kadar korumakla mükellefim. Benim görevim sadece yolu temizlemek, sineği öldürmek değil" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türk-Arap İş İnsanları Derneği'nin (TURAB) 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Ekonomik İşbirliği Sohbetleri Oyun Kurucu Mersin" Paneli'nde konuştu.

SEÇER: "BİR BELEDİYE BAŞKANI, KENTİN TA KENDİSİDİR"

Konuşmasına Mersin'e katkı sağlayan her hareketin ilgi alanlarında olduğunu belirterek başlayan Başkan Seçer, Mersin için yapılan her doğru işte ve her makul işte bu emeklerin yanında olacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Mersin'in, geleceğin yıldızı bir kent olduğunu söylüyorum. Her haliyle övünerek, her yerde konuşabileceğimiz bir kent. 8-10 bin yıllık bir tarihin üzerinde nefes alıp veriyoruz bu topraklarda. Tanrı'nın, insana bahşettiği bütün güzellikleri içinde barındıran bir kentte yaşıyoruz. Bir belediye başkanı kentini sevmiyorsa, kentine inanmıyorsa, insanlarını sevmiyorsa, zaten o koltukta oturmasının da bir anlamı yok. Bir belediye başkanı, kentin ta kendisidir. Coğrafya bizim kaderimiz olmuş Mersin'de. 19 yüzyılın ilk yarısından sonra, o günkü dünya konjonktüründeki ihtiyaçtan kaynaklanan Liman ve Liman'ın her geçen gün büyümeye başlaması, Liman'ın ortaya çıkardığı ticari imkanlar, o dönemde ticaretle uğraşan insanların buraya gelmesi ve beraberinde gerçekleşen kültür transferi, Mersin'in gelişimine etki etmiştir. Onun için Mersin dinamiktir. Buraya yatırım yapmak isteyenlere şunu söylemek isterim; her şeye ve tüm siyasi istismarlara rağmen, Mersin bir barış ve huzur kentidir. Mersin sokaklarında herkes güvenle gezer. Mersin demek Türkiye demek, Türkiye'nin özeti demektir. Onun için Mersin geleceğin yıldızı."

"ADANA YUMURTALIK'TA ÇED TOPLANTISI YAPMANIN MANASI NEDİR?"

Mersin'de hiçbir belediye başkanının yapmadığını yaptığını söyleyen Seçer, Mersin Limanı ile ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin tepkisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Ana Konteyner Limanı'nı sürekli gündeme taşıdım. Bunun bir nedeni vardı. Polipropilen tesisleri yapılmasın diye belediye başkanı olarak dava açtım ve Yüksek Mahkeme'de de nihayetlendirdik. Neden? Çünkü her biri bir oyunun parçalarıydı. Orası liman bölgesi. Oranın mazisi devlet arazisi. Orası, zamanında bir gübre girişimi için, devlet tarafından bazı gruplara verildi ve tahsis edildi. Onlar da onu aldı, belli bir gruba sattı. O grup devletten çıktı, özel sermayenin eline geçti. Ben özel sermaye karşıtı değilim. Diğer taraftan yerli veya yabancı sermaye düşmanlığını da reddederim. Yatırım olmazsa olmaz, ama kontrolünü yapmadan o yatırımı yaptırmam. Çünkü benim politikalarım halkçı olacak. Polipropilen tesisi onlardan biriydi. Burada bir Ana Konteyner Limanı yeri işaretlenmiş. Mevcut Liman devam etsin, ama yeni limanı genişleteceğiz diye, acaba gelecekte bir sonuç almak için, bir oyunun parçası olarak mı kullanılıyor? Yani bir müddet sonra 'burada limana ihtiyaç yok, zaten Kalkınma Planı'nda Mersin ibaresi kalktı, Doğu Akdeniz ibaresi oldu. Bunu Mersin'den alalım, bir başka tarafa, bir başka ile götürelim' düşüncesi mi vardı? Şimdi tam da böyle oldu. Bir haftadır gazeteleri takip ediyorsunuz. Buraya Ana Konteyner Limanı yapılacaksa, Adana Yumurtalık'ta Ana Konteyner Limanı için ÇED Toplantısı yapmanın manası nedir? Buraya Ana Konteyner Limanı yapılacaksa, Yumurtalık'ta Ana Konteyner Limanı yapmanın fizibilitesini kim yaptı? Ben bu kentin belediye başkanıyım. Ben kentimin haklarını sonuna kadar korumakla mükellefim. Benim görevim sadece yolu temizlemek, sineği öldürmek değil."

"ANKARA'DAN GELEN TALİMATLA, KİMSE BİZE BİR İŞ YAPTIRAMAZ"

Mersin'in yatırımcılara çok önemli fırsatlar sunduğunu da belirten Başkan Seçer, "Mersin geleceğin yıldızı kent derken, yapılan yanlış işlerden de kentimizi sakınmamız lazım. Mersin yatırımcılara çok önemli fırsatlar sunuyor. Mesela limanı ile sunuyor. Çok net söylüyorum, 8 ay sonra seçim var. Partimin iktidara gelmesi durumunda, bu limanın yapılması sözünü Mersin halkına verdim ben. Taşucu Limanı var, yeni özelleştirildi. Yeni müteşebbis arkadaşımızın eline sağlık. Mevcut liman kurallar çerçevesinde devam etsin. Fakat, Ankara'dan bizi talimatlandırarak, kimse bir iş yaptıramaz. Havaalanı 29 Ekim'de bitecek dendi. Biter veya bitmez bilemiyorum, bekliyoruz. Ama, uluslararası havaalanı çok önemli bir yatırım. Onun gerçekleşmesi durumunda, işte bugün toplantının amacı olan 'Oyun Kuran Mersin' düşüncesi hayata geçer ve buraya da yatırımcı daha rahat gelir" dedi.

"HÜKÜMET, 6. SIRADA VERGİ VEREN BİR KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK ZORUNDADIR "

Metro projesi hakkında da katılımcıları bilgilendiren Başkan Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar, Mersin ölçeğinde nüfusu olan hiçbir ilde olmayan bir yatırımı başlattık. Metro, tramvay ve hemzemin raylı sistemden oluşan, 35 kilometrelik raylı sistemler projesinin temelini attık. Fakat, finansman kullanmada sıkıntı çekiyoruz. Çünkü, yatırım programına alınmasına rağmen, henüz Hazine tarafından imzalanmadı. Hükümet, 6. sırada vergi ödeyen bir kentin önünü açmak zorundadır. Eğer Mersin Ankara'nın velinimetiyse, Ankara'nın Mersin'in önünü açma görevi var. Bizim verdiğimiz vergi ölçüsünde, buraya yatırımın gelmesi gerekiyor. Bakın, savaş burnumuzun dibinde. Ama şu burnumuzun dibindeki, kimin çıkardığını herkesin bildiği savaşın da neticelerine biz katlanıyoruz. Doğruları konuşma zamanıdır. Mersin'in yerli nüfusu 1,9 milyon. Öte yandan 400 bin de sığınmacının yükünü çekiyoruz. Yani Ankara'dan 1,9 milyon insan için gönderilen parayla, 2,3 milyon insana hizmet etmek zorundayım. Avrupalı dostlarımıza da bunu buradan duyurmak isterim."

"TÜM YATIRIMCILARIN, BURADA GÜVENLE YATIRIM YAPMASINI İSTERİZ"

Tüm yatırımcıları Mersin'e güvenle yatırım yapmaya davet eden Başkan Seçer, "Fransız Kalkınma Ajansı'nın, Avrupa Birliği'nin değişik kurumlarının, FRIT II kapsamında ya da diğer bazı kapsamlarda irili ufaklı bize sağlayacakları imkan, bizim yaramıza merhem değildir. Biz bunların farkındayız. Ama makro anlamda şu anda iktidar olmadığımız için, ona dair politikalarımızı da uygulayamıyoruz. Mersin'i seviyoruz, Mersin'i önemsiyoruz. Mersin mutlu bir kent. Mersin huzurlu bir kent. Tüm yerli ve yabancı yatırımcıların güvenle, çok rahat bir şekilde, yaptıkları yatırımın karşılığını fazlasıyla alacağı inancı ile buraya yatırım yapmasını isteriz" diye konuştu.