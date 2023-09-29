Vahap Seçer, 'Ahbib İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş'in ev sahipliğinde Mersin Divan Otel'de gerçekleştirilen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ihracatçı birlikleri başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi ve iş insanı katıldı.

SEÇER: "MERSİN BİR TİCARET KENTİ"

Törende konuşan Başkan Vahap Seçer, Mersin'in bir ticaret kenti olduğunu, bu durumu da hızlı adımlarla ve yapılan yatırımlarla daha da tahkim ettiğini söyledi. Mersin'in ticaret kenti olma hüviyeti dolayısıyla yurdun birçok farklı yerinden insanın kente geldiğini aktaran Seçer, "Mersin göçle kurulmuş, göçle büyümüş, başta liman ve liman sonrası ticaret ile var olmuş önemli bir kent halinde. Sadece Türkiye'de değil, Arap coğrafyasında, Kafkaslarda, Balkanlar'da hülasa tüm dünyada, lokasyonu, özellikle Doğu Akdeniz'in dünyaya açılan kapısı olma hüviyeti ve limanı nedeniyle, umarım konteyner limanı da olur, limanları nedeniyle önemli bir kent haline geliyor" dedi. Mersin'in bu gelişmeden doğan bazı yatırımlara da ihtiyaç olduğunun altını çizen Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, büyüyen ve gelişen kente, öngörü ve ferasetle yapılacak olan yatırımların önünü açmanın kendisinin vazifelerinden olduğunu kaydetti.

Mersin'in demografik yapısında son zamanlarda önemli değişiklikler olduğunu söyleyen Seçer, demografik, sosyokültürel ve ekonomik yapısı ile Mersin'le benzeştiği için deprem sonrası Hatay ve diğer illerden Mersin'e çok sayıda iş insanının geldiğini hatırlattı. Bu kişilerin Mersin'e ve Mersin ekonomisine önemli katkı yaptıklarına dikkat çeken Seçer, "Ama son yıllarda beklentinin çok üzerinde bir nüfus artışı ile karşı karşıya olduğumuzu da söylemek istiyorum. Her ortamda bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü bunun önlemini almakla mükellefiz. Yeni alt ve üst yapılar, yollar açmamız, imar planları eksik olan bölgelerde bir an önce tamamlamamız, yapılaşmaya açmamız başlıca görevimiz" diye konuştu.

SEÇER KENT İÇİ ULAŞIMIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Kent içi ulaşımın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda sıkıntılar olduğunu ifade eden Başkan Seçer şunları kaydetti:

"Bunun çözümü mevcut yolları ıslah etmek, ihya etmek ve genişletmek. Başta D-400 karayolunu. İkincisi o güzergahta yeni alternatif yollar açmak. En önemli çalışma Akdeniz'in imar planları içerisinde de işaretlenmiş olan, demiryolu hattına paralel giden Tarsus'a kadar uzanan D-400 karayoluna alternatif olan, 35 metre genişliğinde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yeni yolların açılması. İmar planları tamamlanır tamamlanmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak o istikamete doğru yeni yol çalışmalarımızı süratle başlatacağız. Bu işin zor tarafı imar planlarıydı. Önemli bir kısmı bitti, az bir kısmı kaldı. Umut ediyorum kısa sürede tamamlandıktan sonra, bu çalışmaları da başlatacağımızı buradan duyurmak istiyorum."

"SİZLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KENTİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bugün burada çok değerli bir topluluğun önünde hitap ettiğimin farkındayım. Sizler Mersin ekonomisine güç katıyorsunuz, değer katıyorsunuz. En önemlisi de istihdama önemli katkı sağlıyorsunuz" diyerek sözlerini sürdüren Seçer, sadece Mersin için değil, Türkiye için önemli olanın çalışma ve istihdam alanlarının artması olduğunu söyledi.

Seçer, "'İş' demek, AŞ demek, ekmek demek, sosyal sorunların ilk elden çözümü demektir. İnsanlarımıza iş, aş sağlamak, daha yüksek bir hayat refahı seviyesi sağlamak bizim en başta gelen görevimiz ve bu konuda kamuya, devlete, iktidarlara yardımcı olan en önemli yardımcılar sizlersiniz, yani özel sektör. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı çalışmalarınızın devam edeceğini umut ediyorum ve diliyorum. Tabi ki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle iş birliği içerisinde kentimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

PEHLİVAN: "MERSİN ÜLKEMİZİN EN ÖNDE GELEN HUBUBAT İŞLEME MERKEZLERİNDE BİRİSİDİR"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise "Birçok sektörün varlığını başarılarla ortaya koyduğu Mersin ilimizin özellikle hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamuller sektöründe ön planda olduğunu görüyoruz. Mersin ülkemizin en önde gelen hububat işleme merkezlerinde birisidir. Mersin için bu sektörlerin toplam ihracata katkısı çok önemli. Mersin aynı zamanda bir tarım ili. Üreticilerin bakliyat ve hububatın işlenmesinde, pazarlamamasında ve ihracatındaki başarısı da bizi gururlandırıyor. Bu başarının katlanarak artacağını görmek de geleceğe olan umudumuzu artırıyor" dedi.

GÜLDAL: "MERSİN BU İŞİ YAPANLARIN, BAŞARILI İŞ İNSANLARININ OLDUĞU BİR ŞEHİR"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da "Akdeniz'de küresel ticaretin merkezi olan Mersin'de bu organizasyonun yapılması başka bir anlam ifade ediyor. Küresel ticarette ülkemiz çok önemli bir konumda. Mersin de bu işi yapanların, başarılı iş insanlarının olduğu bir şehir. Ödül alan ihracatın yıldızlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

MEMİŞ: "İHRACATÇI MOTİVASYONU ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

AHBİB Başkanı Veysel Memiş ise "Ülkemizin döviz ihtiyacının olduğu bu dönemde bu ihtiyaca çok büyük katkı sağlayan ihracat ailemizin 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da ödüllerini takdim ederek bir nebze de olsa onları onore etmemize olanak sağlayan bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki ihracatçı motivasyonu ülkemiz için çok kıymetli" dedi.

Konuşmaların ardından; 2023 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 28 firmaya ödülleri verildi. Başkan Seçer de AHBİB'de en fazla ihracat gerçekleştiren firmalara ödüllerini takdim etti. Başkan Seçer'e ayrıca AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş tarafından da günün anısına hediye takdimi yapıldı.