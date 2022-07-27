Vadi İzmit'te 12 Adet Taşınmaz Satışa Çıkıyor

Vadi İzmit Evleri'nde beşi daire, yedisi işyeri olmak üzere 12 adet taşınmaz satışa çıkıyor.

İzmit Belediyesi ve Bektaş İnşaat ortaklığında inşa edilen Vadi İzmit Evleri'nde beş daire ve yedi iş yeri satışa çıkıyor. 12 adet taşınmaz 735.000,00 TL ila 6.500.000,00 TL arasındaki muhammen bedelleri üzerinden 18 Ağustos Perşembe günü yapılacak açık teklif usulü ihale ile satışa çıkacak.

18 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar en geç 17 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimi'ne müracaat ederek ihale zarflarını teslim edebilecek.