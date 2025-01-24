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Uzunköprü Cezaevi Kapatıldı

Uzunköprü Cezaevi Kapatıldı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın kararı ile kapatıldı. Cezaevinin fiziki şartlarının uygun olmaması nedeniyle, 29 mahkum Edirne Kapalı Cezaevine nakledildi ve mevcut personel tayin edilecek.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren ve son olarak 29 mahkumun kaldığı, 9 personelin istihdam edildiği Uzunköprü Cezaevi, Adalet Bakanlığının kararıyla kapatıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün açıklanan fiziki şartlarına uygun olmayan Uzunköprü Cezaevinin kapanması ile birlikte Edirne Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlığına bağlı çalışan mevcut personel, merkez veya çeşitli il ya da ilçelere tayin edilecekleri, ayrıca tutuklu ve hükümlülerin de Edirne Kapalı Cezaevine nakil edildiği öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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