Uzungöl üzerindeki uçağı görünce gözlerine inanamadılar, o anları kayda aldılar - Haberler

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Uzungöl üzerindeki uçağı görünce gözlerine inanamadılar, o anları kayda aldılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Uzungöl üzerindeki uçağı görünce gözlerine inanamadılar, o anları kayda aldılar

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl üzerinde uçan ve göle doğru sortiler yapan 2 küçük uçağı gören Uzungöl sakinleri o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl üzerinde uçan ve göle doğru sortiler yapan 2 küçük uçağı gören Uzungöl sakinleri o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içinde dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü ve deniz seviyesinden bin 90 metre yükseliğindeki gölü ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Uzungöl'ün bu kez gökyüzünden gelen ziyaretçilerini ağırladı.

Alçaktan uçan 2 küçük uçağın sesini duyan yöre sakinleri, göle doğru alçalan uçakları görünce o anları cep telefonu kameraları ile kaydederken, 2 gösteri uçağının yüksek bir fitten önce bir gözlem uçuşu yaptığı ve ardından gökyüzünde bir tur attıktan sonra Uzungöl'ün bulunduğu vadinin içine doğru alçak bir irtifadan gölün üzerinden oteller bölgesine doğru sorti yaparak uçtukları gözlendi.

İlk defa Uzungöl'de böyle bir şeye tanık olduklarını belirten Semih Süren, 2 gösteri uçağını görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek Solo Türk pilotlarını da gösteri için Uzungöl'e beklediklerini söyledi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trabzon Uzungöl Çaykara Turizm Yerel Haberler

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