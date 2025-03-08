Uzundere'de Bağımlılıklara Karşı Anlamlı Okçuluk Turnuvası Düzenlendi

Erzurum'un Uzundere Kaymakamlığı öncülüğünde, Uzundere Gençlik ve Eğitim Projesi (UZGEP) ile Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu (TUYEG) iş birliğiyle ilçede anlamlı bir okçuluk turnuvası düzenlendi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen turnuvada, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlandı.

Özel turnuvada geleneksel hedef tahtalarının yerini bağımlılık temalı hedefler aldı. Genç sporcular, sigara, alkol, teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıkları temsil eden hedeflere ok atarak, bağımlılıklara karşı güçlü bir duruş sergiledi. Etkinlikte, gençler kadar yetişkinler de bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Turnuvaya Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve kurum amirleri de katıldı. Kaymakam Demirer, farkındalık oluşturmak adına yaptığı atışta hedefi tam isabetle vurdu. Programa katılan yetkililer ve vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik sayesinde bağımlılıkla mücadelenin sporla nasıl desteklenebileceğini bir kez daha görmüş oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, bağımlılıklara karşı verilen bu sembolik savaşın tüm Türkiye'ye örnek olması temenni edildi. Uzundere halkı, Yeşilay Haftası'nda bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturan bu etkinliğin her yıl geleneksel hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. - ERZURUM