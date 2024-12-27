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Uzun Yol Şoförlerinin Yaş Sınırı 69'a Çıkıyor

Uzun Yol Şoförlerinin Yaş Sınırı 69'a Çıkıyor
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UND 2. Başkanı Ergün Bilen, uzun yol şoförlerinin yaş sınırının 69'a çıkarıldığını ve sektörün geleceği için önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 2. Başkanı Ergün Bilen; 69 yaşına kadar olan uzun yol şoförlerinin bir yıl daha lojistik ve taşımacılık sektöründe hizmet vermeye devam edeceği müjdesini verdi.

UND 2. Başkanı Ergün Bilen yaptığı açıklamada, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve UND olarak Türkiye Yüzyılı'nda ulaştırma koridorları ve transit taşımacılık başlıklı önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu, yedi bakanlığımızın genel müdürleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, sektörümüzün geleceğine yönelik talep, öneri ve beklentilerimizi dile getirme fırsatı bulduk. Toplantıda, sektörümüzün geleceğine yönelik yol haritasını kapsamlı bir şekilde ele aldık" dedi.

Bilen; "Bu fikirde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu tarafından, şoför yaşının 69 olarak bir yıl daha uzatılacağına dair müjdenin sektörümüze duyurulması, toplantının önemli çıktılarından biri olmuştur. Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek, uluslararası rekabet gücümüzü artıracak ve Türkiye'nin stratejik transit taşımacılık merkezi olma hedefini güçlendirecek bu tür çalışmaların devam edeceğine olan inancımız tamdır. Sorunlarımızın çözümünde her daim yanımızda olan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'a teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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