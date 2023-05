Uzun yol öncesi araç bakımı yaptırmayan kurtarıcıyla geri dönüyor

Eskişehirli sanayi ustaları, yaz tatilinde kendi aracıyla uzun yolculuklara çıkacaklara bakım konusunda önemli tavsiyeler verdi.

Havaların sıcaklamasıyla ve tatil sezonuna yaklaşılmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla çıkacağı uzun yolculuklar için hazırlıklara başladı. Eskişehirli sanayi ustaları, uzun yolculuk öncesinde araçların mutlaka detaylı biçimde teknik kontrolden geçmesinin ve gerekli bakımların yaptırılmasının önemine dikkat çekti. Değişmesi gereken parça, mevsime uygun olmayan lastik ve bakıma ihtiyaç duyan motorun vatandaşları yolda bırakabileceği belirtilirken, güvenli ve sorunsuz bir şekilde yolculuk yapılması için araç bakımının şart olduğu aktarıldı. Aracın bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce yağ, fren, balata, triger kayış setleri, suyla alakalı radyatör ve devir daim bakımlarının yapılmasının gerekli olduğu dile getirildi.

"Yola gidecekler araçlarının bakımlarını yaptırırlar, yaptırmayanlar da yolda kalır"

Eskişehir'de uzun yıllardır sanayicilik yapan Selçuk Yücel, vatandaşların uzun tatil yollarında rezil olmamaları için araç bakımının önemli olduğunu söyledi. Yaz aylarına doğru sanayilerin yoğunlaştığını ve beklemek istemeyen vatandaşların erkenden randevu alabileceğini ifade eden Yücel, "Yağ, fren, balata, triger kayış setleri, suyla alakalı radyatör ve devir daim bakımlarının yapılması iyi olur. Vatandaşların uzun tatil yollarında rezil olmamaları için bu bakımlar önemli. Zaten her yaz sanayilerde bir yoğunluk olur. Yola gidecek olan müşterilerimiz bizlere gelirler ve araçlarının bakımlarını yaptırırlar, bunların geneli periyodik bakımlar olur. Aksi takdirde yolda kalırlar, araçları arıza yapar ve gittikleri yerlerden kurtarıcıyla daha yüksek maliyetlere geri gelirler. Bakımlı araçlar her zaman iyidir, bakım yapılmazsa tatilleri zehir olur. Özellikle kıştan yaza dönüldüğü için yaza lastiklerinin takılması gerekiyor, her araç için aynı şey geçerli. Ancak genellikle bu yapılmıyor, tam işlerin yoğun olduğu zamanda geliyorlar. Onda da randevulu çalışıyoruz, gelen arkadaşlarımızın araçlarını 1 veya 2 günlük alıyoruz. Bakımları bitince de yola çıkıyorlar. Bakım yaptırmak isteyen yaptırıyor, istemeyen de kurtarıcıyla geri geliyor. Beklemek istemeyen vatandaşlar daha önceden randevu alıp daha planlı programlı olurlarsa birkaç saat içinde işleri biter ve giderler" dedi.

"Yük kapasitesi aşılırsa amortisörler veya eskiyse lastikleri patlayabiliyor"

Yük kapasitesiyle ilgili bilgiler de aktaran Yücel, "Her aracın belli bir yük kapasitesi olur, onun üzerine çıkılmaması gerekiyor. Ama bir bavulla veya ailevi gereçlerle falan bu dolmaz. Araçların amortisörleri düzgünse ve lastikleri iyiyse kolay kolay sıkıntı oluşturmaz, vatandaşlar istedikleri gibi yüklerini taşıyabilirler. Ancak biz buna müşteri tercihi diyoruz, çok fazla yükledikleri zaman bazen amortisörleri veya lastikleri eskiyse lastikleri patlayabiliyor. Başka da herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Yük kapasitesinin ortalaması her araca göre değişir, hatchback ve sedan araçlarda bu farklıdır. Ancak taksi grubuna gidip 2 ton yük atamazsınız, aracın alabileceği yük belli. En fazla 300-400 kilo yük alabilir, fazlasını alamaz. Yola çıktıysanız iş işten geçmiştir, ama daha öncesinde periyodik bakımlarınızı yaptırdıysanız ve bakım defteriniz varsa bir problem olmaz. Müşteri aracını bilir, bakım yaptırmadan yola çıkıyorsa risk alır. Acilen yola çıkılması gerekiyorsa vatandaş yağ ve sıvı bakımlarını kendisi yapıp çıkabilir. Ancak aracın daha önceki bakımları önemlidir" şeklinde konuştu.

"Bakım yaptırmazlarsa başka şehirde kalırlar, bakım parasından daha fazlasını kurtarıcıya verirler"

Eskişehir küçük sanayi bölgesinde işletmesi olan Hüseyin Üstündağ, uzun yola çıkmadan önce araç bakımında dikkat edilmesi gerekenleri dile getirdi. Bakım yaptırmayan çoğu kişinin kurtarıcıyla daha yüksek maliyetlerle geri döndüğünü belirten Üstündağ şöyle konuştu:

"Vatandaşlar tatile çıkmadan önce araçlarının bakımlarını güzel yaptırsınlar. Lastikleri eskiyse onları değiştirsinler, motor bakımlarını yaptırsınlar, yağın günü geldiyse hemen değiştirsinler, filtrelerini değiştirsinler, klima bakımı yaptırsınlar ve anti frizini değiştirsinler, bunlar önemli. Araçlarının bakımını yaptırmazlarsa yarın bir gün başka şehirde mahsur kalırlar, bakım parasından daha fazla kurtarıcıya para verir geri gelirler. Ondan sonra otele giremeden Eskişehir'e dönerler ve tatilleri zehir olur. Nereye gidilirse gidilsin bakım şart, çünkü artık kurtarıcı hizmetleri pahalılaştı. Burada daha az para harcayacaklarına öte türlü kurtarıcıya çok daha fazla para öderler. Tatilinin rezil olmasını istemeyen vatandaşlar üçe beşe bakmasınlar, bakımlarını yaptırsınlar." - ESKİŞEHİR