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Üzümün meşakkatli pekmez yolculuğu başladı

Yerel Haberler

Üzümün meşakkatli pekmez yolculuğu başladı

Adana'nın Kozan ilçesinin kırsal kesimlerinde üreticilerin bin bir emekle yetiştirdikleri üzümlerde hasat başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinin kırsal kesimlerinde üreticilerin bin bir emekle yetiştirdikleri üzümlerde hasat başladı. Bağ bozumu ile birlikte pekmez kazanlarını kaynatan üreticiler üzümün meşakkatli pekmez yolculuğu için mesai yapıyor.

Kuytucak Mahallesi'nde yayla sezonunu kapatmaya hazırlanan vatandaşlar kışlık pekmezleri hazırlamak için hasatlarını tamamladı. Üzümleri hasat eden vatandaşlar çuvallarda geleneksel yöntemlerle üzüm suyunu çıkararak kazanlarda kaynattı. Pekmez için hazır edilen külle birlikte kazanları saatlerce kaynatarak pekmezlerini hazırlayan Asuman Kara bu yıl verimli bir sezon olduğunu söyledi.

Her yıl yaz sonunda kışlık ürünler için yoğun mesai yaptıklarını aktaran Kara, "Yazın bin bir emekle yetiştirdiğimiz üzümlerimizin hasadını tamamladık. Pekmez hazırlığını üzüm suyunun saatlerce süren emekle kazanlarda kaynaması ile yapıyoruz. Üzümleri topladıktan sonra çuvallara koyuyor ve eziyoruz. Çıkan suyunu odun ateşinde özel külü ile birlikte yaklaşık 7 saat boyunca kaynatıyoruz. Oldukça zorlu bir mesai olsa da çocuklarımız ve kendimiz için şifa dolu pekmezimizi hazır ediyoruz. Bu yıl üzüm bereketli oldu. İklim şartları elverişliydi. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon dilerim" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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