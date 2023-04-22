Üzümü bağlarında "ölü kol" hastalığı ile mücadelede uygulamalı eğitim Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince üzüm bağlarında ölü kol hastalığı ile ilgili çiftçilere uygulamalı eğitim veriliyor.

Üzümü bağlarında "ölü kol" hastalığı ile mücadelede uygulamalı eğitim

ERZİNCAN - Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince üzüm bağlarında ölü kol hastalığı ile ilgili çiftçilere uygulamalı eğitim veriliyor.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde Binali Pekin'e ait üzüm bağında "ölü kol" olarak bilinen ve sonuçta tüm asmayı kuruttuğu için ekonomik zarara yol açan hastalıkla alakalı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personelleri tarafından uygulamalı eğitim verildi. Konu ile alakalı, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin, üretici çiftçilere uygulamalı olarak verilen pratik eğitimlerin teorik eğitimlerden ziyade daha verimli olduğunu belirtti.

Uygulamalı olarak verilen eğitimlerde üzüm üreticilerine, "Ölü kol hastalığı uygun iklim şartlarında bağ alanlarında oldukça önemli ve kalıcı zararlara neden olmaktadır. Hastalık asmanın toprak üstü aksamının tamamında zarar oluşturmaktadır. Yapraklarda kenarları sarı bir kuşakla çevrili, küçük koyu kahverengi lekeler meydana gelir. Yapraklar sararır, buruşur, kenarları yırtılır, küçük kalır, şekli bozulur ve bazı yaprak bölümleri ölür. Şiddetli enfekte olmuş yapraklar genellikle gelişemez ve erken dökülür. Yeni oluşan sürgünlerin ilk boğum aralarında koyu kahve-siyah renkli boyuna lekeler gelişir. Bu lekeler gelişerek birleşir ve sürgünlerin odun dokusuna inebilen derin çatlaklar oluşur. Şiddetli enfeksiyonlarda sürgün kurumalarına neden olur. Hastalığın en tipik belirtisi asmanın iki yaşlı çubuklarında beyazlaşma ve bu kısımlar üzerinde siyah noktacıklar şeklinde piknidyum oluşumudur.

'Mücadelesi'

Kültürel mücadele: Bağlarda hava dolaşımını ve ışık nüfuzunu artıracak kültürel uygulamaların yapılması ıslaklık süresini azaltarak hastalığın kontrolünde faydalı olmaktadır. Kış budaması sırasında hastalık belirtisi gösteren çubuklar dipten kesilerek çıkarılmalıdır. Budama artıkları bağın içinde ya da yakınında bırakılmamalı, uzaklaştırılıp yakılmalıdır. Budama sırasında kullanılan aletler yüzde 10'luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Hasta asmalardan üretim materyali alınmamalıdır.

'Kimyasal mücadele'

Kış ilaçlaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz ilaçlaması: Vejetasyon döneminde aşağıdaki programa göre yapılır.

İlaçlama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,

İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,

İlaçlama: Sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır.

Hastalıkla mücadelede kullanılan kimyasallar sadece koruyucu niteliktedir ve herhangi bir iyileştirici özelliği bulunmamaktadır. Bu nedenle ilaçların enfeksiyon öncesinde koruyucu olarak uygulanması hastalığın kontrolünde kritik önem taşımaktadır" bilgileri verildi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Erzincan'da daha kaliteli ve verimli üretim için çiftçilere yönelik hem teorik hem de pratik eğitimlerine devam edeceğini bildirdi.