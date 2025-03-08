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Üzümlü'de Tarım Arazileri İçin Su Kuyusu Projesi Başlatılıyor

Üzümlü'de Tarım Arazileri İçin Su Kuyusu Projesi Başlatılıyor
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, tarım arazilerinde kullanılmak üzere su kuyusu projesi hayata geçiriliyor. DATÜB heyeti, Üzümlü Kaymakamı ile projeye dair görüşmeler gerçekleştirdi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde tarım arazilerinde kullanılmak üzere su kuyusu projesi hayata geçirilecek.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'a ziyaret etti. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Erzincan Temsilcisi Vahid Mirza ve muhtarlar Gülmira Elisegil, Elmira Elisegil ve Firuza Karslı ile birlikte Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'u ziyaret etti. Ziyarette, yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Üzümlü'de istihdam edilen Ahıskalı vatandaşlar için gösterilen ilgiden dolayı Kaymakam Akbulut'a teşekkürlerini iletti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, tarım arazisinde kullanılmak için su kuyusu projesi ile ilgili verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek DATÜB ve Üzümlü Kaymakamlığı iş birliğiyle projenin hayata geçirileceği ifade etti.

Uçar, tarım projelerine destek verileceğini belirterek, bu alanda ortak çalışmalar yapılacağını vurguladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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