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Üzümler organik yetişecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Üzümler organik yetişecek

Nevşehir'de Organik Tarımı Yaygınlaştırma ve Kontrolü Projesi çerçevesinde organik üzüm üretimi yapılması için Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Organik Üretelim, Sağlıklı Tüketelim" projesi hayata geçirildi.

Nevşehir'de Organik Tarımı Yaygınlaştırma ve Kontrolü Projesi çerçevesinde organik üzüm üretimi yapılması için Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Organik Üretelim, Sağlıklı Tüketelim" projesi hayata geçirildi.

Sulusaray Kasabasında üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş; "Bağcılık Nevşehir'de kadimden beri süregelen önemli bir tarımsal faaliyet. Ülkemiz dünya genelinde, kurutmalık ve şaraplık üzüm üretiminde 3. sırada yer almaktadır" dedi. Memiş "Üzümümüze değer katmak üzere İlimizde ilk defa Sulusaray ve Çat Kasabalarında 9 çiftçi ve 400 dekar bağ alanında organik üzüm üretiminin yaygınlaştırılması, tüketiciye sağlıklı ve güvenilir gıda üretiminin ulaştırabilmesi için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından proje başlatıldı. Proje çerçevesinde olan üreticilerimize bağda salkım güvesi zararlısı ve kurşuni küf hastalığında kullanılmak üzere organik bitki koruma ürünlerini dağıttık. Projede yer alan organik tarım yapan üreticiler insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı organik üzüm üretimini gerçekleştirecekler. İlk kez Nevşehir'de başlatılan bu örnek proje ile ileriki yıllarda organik bağcılığın yaygınlaştırılarak organik tarım pazarında Nevşehir'in de yer almasını hedefliyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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