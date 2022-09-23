Üzülmezli madencilerden Yeşil ve Demir'e destek

Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret eden TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçileri, Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile görüşerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret eden TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçileri, Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile görüşerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 08: 00-16: 00 vardiyası işçileri, GMİS'i ziyaret etti. 'İşte madenci, işte sendika' sloganları atan madenciler, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile görüştü. İşçiler, Yeşil'e başarılar dileyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Yeşil, "Burası sizin eviniz. Her zaman yanımızda olun, bizlere destek olun. Sizleri daha sık burada görmek istiyoruz. Ziyaret nedeniyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 2019 girişli madencilerin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Genç madenci kardeşlerimiz güzel bir sürpriz yaptı. Sizleri de ziyaret ederek yanınızda olduklarını göstermek istedi. Üzülmez sizin yanınızda." diye konuştu.

İşçiler ardından Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Şube Başkanı Sefer Karakabak ve şube yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi. - ZONGULDAK