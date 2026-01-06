Doç. Dr. İrfan Koca, hem hekim hem de avukat kimliği ile uyardı

Tıp doktoru ve avukat olan Doç. Dr. İrfan Koca, Uzmanlık alanı Fizik Tedavi (FTR) olmayan hekimlerin "Robotik Lazer", "Süper İndüktif Sistem" kullanması ve ofis ortamında "Skopi" yapmasına tepki gösterdi.

Hem tıp doktoru hem avukat olan Doç. Dr. İrfan Koca, "Mevcut tablo, mesleki sınırların ihlali, net bir yetki gaspı ve büyüyen bir halk sağlığı sorunudur. İlgili makamların denetim konusundaki sessizliği endişe vericidir" dedi.

Bel, boyun fıtığı ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde yaşanan karmaşa, hasta güvenliğini tehdit eden boyuta ulaştı. Konuyu hem tıbbi hem hukuki yönüyle değerlendiren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Avukat Doç. Dr. İrfan Koca, yaşananların "basit bir ihlal" olmadığını, bunun doğrudan "Yetki Gaspı" ve "Halk Sağlığı Sorunu" olduğunu vurguladı.

"Yapılan işlem açikça yetki gasbidir"

Tıbbın her alanının ayrı bir ihtisas gerektirdiğini belirten Doç. Dr. Av. Koca, "Kamuoyunun şunu net bilmesi gerekir. Uzmanlığı FTR olmayan birinin Robotik Lazer veya Süper İndüktif Sistem (SIS) cihazlarını kullanması, bile isteye yapılan bir alan ihlali ve yetki gaspıdır. Bir hekimin diplomasının olması, her cihazı kullanabileceği ve her alana girebileceği anlamına gelmez. Yetkisiz ellerde yapılan bu işlemler, hastanın uzmanından doğru tedavi alma hakkının gasp edilmesidir" şeklinde konuştu.

"Ofiste skopi yapılmasi bir halk sağlığı sorunudur"

Doç. Dr. Av. İrfan Koca, özellikle omurga iğnelerinde kullanılan "Skopi" cihazının ameliyathane dışı kullanımıyla ilgili tehlikeye dikkat çekti. Koca, "Tıbbi yönetmelikler, Skopi işleminin steril ameliyathane şartlarında yapılmasını emreder. Bunu maliyeti düşürmek veya pratiklik adına ofis odasında yapmak, sterilizasyon zincirini kırmaktır. Enfeksiyon (diskist) riski taşıyan ve hasta güvenliğini hiçe sayan bu mevzuata aykırı uygulama, artık bireysel bir vaka olmaktan çıkmış, ciddi bir Halk Sağlığı Sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"İlgili makamlar sessiz, denetimler yetersiz"

Tehlikenin büyüklüğüne rağmen denetim mekanizmalarının işlemediğini belirten Koca, "Sahadaki gözlemlerimiz, ilgili makamların konuyla ilgili sessiz kaldığını ve denetim görevini yeterince yerine getirmediğini göstermektedir. Mevzuata aykırı işlem yapan muayenehaneler üzerinde etkin ve caydırıcı bir denetim yapılmaması, yetkisiz işlem yapanlara cesaret vermekte ve vatandaşın mağduriyetine zemin hazırlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Hukuki Sürecin Takipçisiyiz"

Hem hekim hem hukukçu kimliğiyle uyarısını yapan Koca, "Vatandaşın can güvenliği, denetim zafiyetine kurban edilemez. Ortadaki durum net bir yetki gasbıdır, bir halk sağlığı sorunudur ve biz bu sürecin hem tıbbi hem de hukuki takipçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu. - GAZİANTEP