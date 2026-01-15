'Sömestir çocukla bağ kurma aşaması olmalı'

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, sömestir tatilinin ikinci döneme girerken bağ kurma aşaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çocuklar okula ruhsal bir dinlenme ile dönmeliler" dedi.

Sömestir tatilinin dinlenme alanı gibi görülmesinin çok doğru olmadığını belirten Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "Sömestir tatili aslında çocuklar için bir dinlenme alanı gibi görülüyor. Oysa sömestir tatili bir denge bulma alanıdır. Aileler, sömestirde çocuklar üzerinde geri kalma korkusu ve geç kalma korkusuyla bütün konuları tekrar ettirme ve ikinci döneme hazırlama kaygısına giriyorlar. Oysa burada çocukların yeniden ritim bulma üzerine kurulu olduğu bir dönem olmalı. Çünkü sömestirde ya tamamen dinlensin ya tamamen ders çalışsın ikilemiyle geçen çocuklar, ekranı çok uzun süre kullanmaya, uykusuz geçirilen saatlere ve çok boş zaman algısına alıştıktan sonra gerçek bir bol tatil yaptıktan sonra artık okula büyük bir yorgunlukla dönüyorlar. Oysa bizim istediğimiz ruhsal bir dinlenme ile dönüyor olmaları. Bu yüzden ikinci döneme hazırlık diye baktığımız aşama aslında bağ kurma aşaması olmalı. Sevgili aileler, sömestirde sizin de işlerinizin el verdiği kadarıyla çocuklarınızla vakit geçirmeye, beraber oyun oynamaya ve birlikte kahvaltı hazırlamaya, birlikte güzel planlar yapmaya odaklanmak burada çok önemli" dedi.

Hamurcu, çocukları ikinci döneme hazırlayan etkenin iletişim olduğunu söyleyerek, "Burada önemli olan ders değil denge. Yani günlük 1 saat tekrarlar yapılması aslında yeterli bir süre. Tüm gün boyunca ders çalışmaktansa ailelerle yapılan sohbetler çocuklar için çok daha etkili ve çok daha verimli olacaktır. İkinci döneme hazırlayan şey aslında iletişimdir. O yüzden istiyoruz ki sizin çocuklarınızla beraber kendi vaktinizin de yettiği kadarıyla etkin iletişimi kurmak ve etkili zaman geçirmek, burada bizim için sömestirin en verimli kısmı olacaktır. Sömestir tatili çocuğun notlarını denediği, notlarını dinlendirdiği değil, ruhunu dinlendirdiği zaman gerçekten bir tatil olacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ