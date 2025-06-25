Uzman Psikolog Hamurcu: Anoreksiya Nervoza, Görünür Olma Mücadelesidir

Uzman Psikolog Hamurcu: Anoreksiya Nervoza, Görünür Olma Mücadelesidir
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Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, anoreksiya nervoza hastalığını dijital platformlardaki linç kültürüyle ilişkilendirerek, bu hastalığın yalnızca bir yeme bozukluğu değil, aynı zamanda görünür olma savaşı olduğunu vurguladı. Kadınların toplumsal baskılar sonucunda kendilerini yetersiz hissetmeleri nedeniyle bu duruma düştüklerini belirtti.

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, yeme bozukluğu olarak bilinen 'anoreksiya nervoza' hastalığının aslında bir görünür olma savaşı olduğunu söyleyerek, "Dijital platformlardaki linç kültürü, kadını yetersiz hissetmesi üzerinden vuruyor" dedi.

İnsanların ekranlarda ve dijital mecralarda eleştiriye maruz kalarak yetersiz kaldığını düşündüklerini söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "Anoreksiya nervoza, toplumsal olarak çoğu zaman göz ardı ettiğimiz bir gerçek. Bu aslında sadece bir yeme bozukluğu değil, görünür olma savaşıdır. Yani bizler artık bedenlerimizin içe dönük yaşadığı sıkıntının sessiz çığlığı olarak görüyoruz bu hastalığı. Bu sessiz çığlık da hepimizin sorumluluğundadır. Ruh sağlığı uzmanları olarak 'bedeninizi sevin' çağrısı sadece bizim yaptığımız bir çağrı ile yetersiz kalacaktır. Çünkü bu hastalıkta olan, bu belirtileri yaşayan kişiler aslında buralardan çıktıktan sonra evlerinde, ekranlarda, dijital platformlarda sıklıkla kadın bedeni algısı üzerinden birçok eleştiriye maruz kalıyorlar. Yapılan güzellik yarışmaları, estetik filtreler ve sosyal normlarla beraber dijital linç kültürü aslında birçok kadını, kendini değersiz ve yetersiz hissetmesi üzerinden vuruyor. Bu kadınlar da elbette bir süre sonra bedenleri üzerinden kendilerini kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar. Bu noktada sayısız estetik operasyon, psikolojik müdahaleler ve çok fazla baskıya maruz kalıyorlar" dedi.

Hamurcu, bir süre sonra bu durumun beden değil varoluşsal mücadele haline geldiğini söyleyerek, "Biz görüyoruz ki bu beden değil, kendinin varoluşsal mücadelesi haline geliyor. Çünkü kültürümüz artık ne yazık ki 'zayıfsan güzelsin' algısı ile şekillendiği için bu algıda yaşayan kadınlar da elbette bir süre sonra kendini bir kimlik savaşıyla buluyor. Fakat bu savaş aslında anoreksiya nervoza dediğimiz o sessiz çığlığı da başlatıyor oluyor. Hızlı yemek atakları, hızlı kilo kaybı, yoğun egzersizler, yemeği reddetmeler, kişinin aynada kilo vermesine rağmen kendini sürekli kilolu görmesi ve sosyal izolasyon gibi belirtilerle başlayan bu rahatsızlık, zamanla yerini kişinin intihara kadar sürüklediği ciddi bir psikolojik rahatsızlık olarak gözlemliyoruz. Bu asla bir şaka ya da irade konusu değildir. Bu, toplumsal olarak ciddi anlamda bizim yanında olmamız ve desteklememiz gereken noktalardan bir tanesidir. Çünkü beden olarak yapılan her yorum güzellikle sınırlandırılmamalıdır. Gerçek güzellik kişinin bedeninde değil, düşüncesindedir. O yüzden bir kişiyi tanımaya çalışırken, bedenine yapılan yorumlardan ziyade düşüncelerini ve onun ne hissettiğine yapılan destekler kişileri daha iyi hissettirecektir. Unutmayın ki hiçbir sosyal medya deneyimi gerçek içe dönük yaraları gizleyemez" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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